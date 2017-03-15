馬卸任至今 10大案纏身
〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕前總統馬英九去年五二○卸任至今，除了昨天遭起訴的洩密及教唆洩密案外，尚有九件大案纏身，包括去年赴東吳大學演講時涉洩漏「馬習會前協商」機密、遠雄大巨蛋、富邦銀併北銀、貓空纜車、馬小九特支費、財產來源不明、黨產侵占、國發院土地、教唆黃世銘二度洩密等案。
馬英九身繫的十大案，牽涉九月政爭就有兩件，一是昨天台北地檢署起訴的馬向江宜樺及羅智強洩密、教唆黃世銘向江洩密案；二是立委柯建銘向台北地院自訴控告馬教唆黃世銘二度洩密案、考紀會誹謗柯案，北院預定本月二十八日宣判自訴案。
北檢統計，馬被告發、告訴的刑案共二十四件，馬卸任後北檢重啟偵辦，先前已偵結、簽結部分案件，目前仍有遠雄大巨蛋、馬習會洩密案、貓纜、富邦銀併北銀等八案未結，分別由北檢偵辦中；柯建銘自訴馬教唆黃世銘二度洩密案，另由北院審理中。
馬去年九月赴東吳大學演講，涉洩漏前年「馬習會」秘辛，包括會前協商不到一分鐘就達成互稱先生的共識，且要在同一天告知美方，讓老美嚇一跳，律師黃帝穎告發馬涉洩密；黃另告發馬涉公務員財產來源不明罪，總統月薪四十七萬元，馬任內稱要捐半薪，卻仍能月存四十八萬元。
北市長任內 三件被告圖利
馬擔任北市長任內所涉案件也有多件，遠雄大巨蛋審議期間，馬英九與趙藤雄密會達成「零權利金、市府協助遠雄變更都市計畫」結論，北市廉委會認涉圖利移送。
台北銀行前副理黃玉炎告發馬英九圖利富邦銀，賤賣北銀資產逾三百億元；民眾告發馬在貓纜案涉圖利廠商；馬英九愛犬「馬小九」曾生病住院十三天，馬以市長特支費用禮品名目核銷七萬九千多元，民眾告馬涉貪。
黨產相關案件 也被告發
另一區塊則和黨產相關，民眾也告發，二○○○年時國民黨黨產近千億，至二○○六年卻銳減為兩百七十億元，控馬及連戰等十三人涉背信、侵占黨產。
位於北市文山區的國發院土地，原地主之子控告馬圖利，指國民黨當年以每坪五元強迫徵收八．八公頃土地，二○○五年再以每坪三十萬元賣給建商，政府通過變更地目，一坪飆破五十萬元。
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