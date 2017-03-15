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助攻國防自主 軍事廠商籌組協會

2017-03-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府推動「國防自主」政策，潛艦國造、高教機國造計畫先後啟動，國內廠商提供的資源、技術、科技，將攸關政策成敗。為整合民間資源，據了解，有三、四十家國內航太、造船、資安相關廠商，近期將自主籌組「台灣國防產業發展協會」，成為國防部推動「國防自主」政策的助攻手與溝通橋樑。

三、四十家廠商加入

知情人士表示，上述協會並非國防部主導，而是由產業界人士自主發起，廠商多來自航太、造船、資安三大產業，目前已有三、四十家廠商加入，會員數接近二百人。未來將成為廠商與國防部橫向聯繫的重點橋樑，同時吸收民間意見，作為國防部推動政策時的參考，該協會預計月底開始運作。

根據國防部建軍計畫，除推動高教機國造、潛艦國造案，船塢運輸艦、沱江艦量產案也將在今年陸續啟動，屆時將倚靠國內廠商提供技術與產能。知情人士指出，欲參與國防工業的廠商，須獲國防部認證合格，軍備局日後將提供協助，鞏固民間能量。

國防部近日公布的「四年期國防總檢討（QDR）」也提到，政府將持續投入預算，將需求納入資源釋商，有效結合民間產業能量，達到國防產業工業化目標。未來也將和經濟部、科技部合作，投入空中、水面、水下無人載具科技研究，建立「軍轉民、民通軍」雙向機制與運作平台。

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  • 「國機國造」政策蓄勢待發。（資料照）

    「國機國造」政策蓄勢待發。（資料照）

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