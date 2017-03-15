小檔案》馬爾他騎士團

2017-03-15

國名／耶路撒冷、羅得島和馬爾他聖約翰主權軍事醫院騎士團（簡稱馬爾他騎士團）

領土／義大利羅馬市內的兩棟建築，擁有治外法權

面積／一．二萬平方公尺

語言／義大利語、法語

成員／騎士團成員一萬三千五百餘名

國際承認／與一○六國有外交關係，一般由駐教廷大使兼任駐該團大使，一九九四年成為聯合國觀察員

（記者呂伊萱）