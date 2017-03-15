小檔案》馬爾他騎士團
2017-03-15
國名／耶路撒冷、羅得島和馬爾他聖約翰主權軍事醫院騎士團（簡稱馬爾他騎士團）
領土／義大利羅馬市內的兩棟建築，擁有治外法權
面積／一．二萬平方公尺
語言／義大利語、法語
成員／騎士團成員一萬三千五百餘名
國際承認／與一○六國有外交關係，一般由駐教廷大使兼任駐該團大使，一九九四年成為聯合國觀察員
（記者呂伊萱）
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