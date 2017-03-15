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美前副卿 阿米塔吉訪台

2017-03-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國共和黨國安大老、前總統小布希任內的副國務卿阿米塔吉昨率專家團訪台。外交部北美司長薛美瑜表示，阿米塔吉一行人將就台美關係、兩岸關係與亞洲安全局勢等廣泛議題，與包含外交部在內的部會首長交換意見。

薛美瑜說，阿米塔吉率領由美國智庫「二○四九計畫研究所」籌組的專家團來台，成員包括數名擅長外交與國安議題的學者專家，預計在台停留至十七日。

阿米塔吉此行將針對台美關係、兩岸關係、亞洲安全局勢與川普總統的亞太政策等議題，與包含外交部在內的相關部會首長交換意見。

對於美中元首可能於四月舉行高峰會，外傳美中可能簽署「第四公報」，進而損害台灣利益。薛美瑜否認此事，並強調「現在都屬於傳聞階段」。

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  • 阿米塔吉（資料照）

    阿米塔吉（資料照）

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2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
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