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馬即使判刑 也不影響禮遇

2017-03-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九昨被台北地檢署以涉嫌洩密等案起訴，外界關注馬卸任總統禮遇是否受影響，熟悉法規人士表示，依照「卸任總統副總統禮遇條例」規定，即使馬因洩密案判刑定讞，禮遇都不受影響。他表示，停止禮遇僅適用於再任有給公職、犯內亂與外患罪經一審判決有罪、喪失我國國籍、移居國外定居、犯貪污罪經一審判決有罪與被彈劾者。

卸任總統享有的禮遇，包括每月廿五萬元的禮遇金，及辦公事務費用每年八百萬元，但第二年遞減為七百萬元，第三年遞減為六百萬元，第四年遞減為五百萬元，第五年以後不再遞減，另供應安全護衛八人至十二人，必要時得加派之。

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  • 前總統馬英九昨被台北地檢署以涉嫌洩密等案起訴，依照「卸任總統副總統禮遇條例」規定，即使馬因洩密案判刑定讞，禮遇都不受影響。（記者羅沛德攝）

    前總統馬英九昨被台北地檢署以涉嫌洩密等案起訴，依照「卸任總統副總統禮遇條例」規定，即使馬因洩密案判刑定讞，禮遇都不受影響。（記者羅沛德攝）

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2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
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