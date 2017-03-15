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羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士

2017-03-15

〔記者施曉光、錢利忠／台北報導〕針對前總統馬英九遭檢方起訴，當年參與「九月政爭」的前總統府副秘書長羅智強昨雖回應「尊重司法」，但仍批評「這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬的名譽？還是司法的公信力？」

羅指出，「關說司法的全成了正義之士，站出來反擊關說司法的，一個一個被判刑起訴」，他雖尊重司法，但內心卻沉痛至極，大家別以為這只是馬一人的事，這是黃鐘毀棄的肇端，是瓦釜雷鳴的伊始，「當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然。」

羅質疑每任總統都陷洩密風險

羅並稱，如果總統知道一件動搖國政大局的關說案時，竟連和行政院長、一個幕僚諮商，都能以洩密罪起訴，那他告訴大家， 從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，他們無時不置身於「洩密」風險中。

北檢：未禁止總統與幕僚諮商

北檢昨晚則發布新聞稿表示，結案書類中均未禁止總統與任何幕僚諮商，但縱為處理內閣閣員之政治責任，自得選擇如「不告知偵查內容與來源」、「不揭露通訊監察譯文」等「合法、適當」之方式為之，或「俟有權機關將相關涉案人員犯罪偵查完畢，並依法定程序簽報責任歸屬」後再行決定，以維權力分立與制衡原則，方能保障檢察機關獨立，防止其他權力的不當干預。

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  • 針對前總統馬英九遭檢方起訴，前總統府副秘書長羅智強昨雖回應「尊重司法」，但他內心卻沉痛至極。（資料照）

    針對前總統馬英九遭檢方起訴，前總統府副秘書長羅智強昨雖回應「尊重司法」，但他內心卻沉痛至極。（資料照）

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相關關鍵字： 洩密案 羅智強 關說司法 馬英九 馬英九起訴
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