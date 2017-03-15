羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士
2017-03-15
〔記者施曉光、錢利忠／台北報導〕針對前總統馬英九遭檢方起訴，當年參與「九月政爭」的前總統府副秘書長羅智強昨雖回應「尊重司法」，但仍批評「這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬的名譽？還是司法的公信力？」
羅指出，「關說司法的全成了正義之士，站出來反擊關說司法的，一個一個被判刑起訴」，他雖尊重司法，但內心卻沉痛至極，大家別以為這只是馬一人的事，這是黃鐘毀棄的肇端，是瓦釜雷鳴的伊始，「當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然。」
羅質疑每任總統都陷洩密風險
羅並稱，如果總統知道一件動搖國政大局的關說案時，竟連和行政院長、一個幕僚諮商，都能以洩密罪起訴，那他告訴大家， 從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，他們無時不置身於「洩密」風險中。
北檢：未禁止總統與幕僚諮商
北檢昨晚則發布新聞稿表示，結案書類中均未禁止總統與任何幕僚諮商，但縱為處理內閣閣員之政治責任，自得選擇如「不告知偵查內容與來源」、「不揭露通訊監察譯文」等「合法、適當」之方式為之，或「俟有權機關將相關涉案人員犯罪偵查完畢，並依法定程序簽報責任歸屬」後再行決定，以維權力分立與制衡原則，方能保障檢察機關獨立，防止其他權力的不當干預。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 搶救家中珍貴文史 台史博教撇步
- 印度成功首射超音速巡航導彈 射程達450公里
- 「說好不內射」 女怒告未婚夫性侵
- 花蓮南濱路拓寬做一半 恐成瓶頸
- 歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼
- 中山大學與日合作 監測網路攻擊
- 台北》助新創產業 釋閒置公有房地供廉租
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 《自由廣場》馬英九功過 國民黨烏鴉說話
- 一例一休 3成企業減少加班
- 〈愛の相親事件簿〉便利貼女人的悲哀
- 《自由廣場》網路酸民與企業發展
- 岡田將生有潔癖 不歡迎生田斗真到訪
- 28件都更案領拆照 5案未報拆除計畫
- 【愛讀書】 《異鄉人》
- 程式教育提前！ 小三開始學習
- 嘉市東門圓環 重建4尿尿小童
- 清明台東返鄉專車票 逾期未取將停權
- 卡特6顆三分球 公鹿6連勝止步
- 人妻偷情一次就中 情夫罵「兩光醫生裝的避孕器」
- 掩埋場堆成山 枋寮、佳冬憂污染
- 微波爐可監控？白宮護主硬拗
- 《觀察筆記》蒙塵了
- 歌手喬丹魂上身 400雙球鞋塞爆房間
- 未依法給長輩優惠 大千電影院上榜
- 再文革化？中國喊禁外國童書
- 基隆兒童20日起 22診所看牙免掛號費
- 月薪6萬 左投洪宸宇變兄弟
- 東山路拓寬 通車延至5月底
- 嘉屏縣：從寬彈性解釋 創造雙贏結局
- 呼麻歌手醜聞再一樁 女友控性愛施暴起訴
- 橡皮筋＋塑膠繩 自製彈力帶不花錢
- 柯：九月力推東區門戶計畫
- 風神寶寶大突破 《晴空小侍郎》巡演不斷
- 傳藝中心發行呂福祿紀錄片
- 油價走低 沙國致力穩定全球油市
- 急診暴力又一樁！醉後大丈夫 勒傷護理師脖子挨告
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：羅智強為馬抱屈：關說者成正義之士
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分