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江宜樺：檢預設立場 入人於罪

2017-03-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署檢察官昨起訴馬英九前總統涉嫌洩密案，當年被馬召集一同討論關說案情的前行政院長江宜樺，昨晚透過長風基金會發出聲明表示，檢察官未能認真看待其出庭證詞，反而採取預設立場、入人於罪的方式起訴，令人非常痛心遺憾。他強調，那時候與馬討論重點在於關說案對政局衝擊極大，而立法院開議在即，必須評估其可能影響。

江宜樺表示，台北地檢署檢察官以馬前總統與前立法院長王金平理念不合、意圖撤銷王黨籍，而使其喪失立法院長職位為預設前提，推論整份起訴書內容，漠視客觀證據及證人證詞，有違法律專業精神。

江宜樺指出，他在出庭做證時已明確說明相關事實，馬前總統與前檢察總長黃世銘在向他說明該司法關說案時，都清楚表示該案已完成偵查，認定相關人士涉嫌行政不法，但非刑事不法，因此並非刑事偵查中的案件，可以依職權向長官報告。但此一關鍵證詞，在起訴書中全未提及或受到尊重。

總統徵詢幕僚 無涉洩漏機密

江宜樺說，起訴書中指稱，馬前總統當晚召集他及前總統府副秘書長羅智強討論，係為進行後續政局安排。事實上，當晚討論重點在於關說案涉及王金平、民進黨團總召柯建銘與前法務部長曾勇夫等人，對政局衝擊極大，而立院開議在即，須評估其可能影響。當晚並未討論王金平去留問題，僅提及先進國家國會議長若涉司法關說，大多是自行請辭。

江宜樺表示，馬前總統處理國家重大政策或事件時，通常會徵詢行政院長及重要幕僚的意見。同樣地，對於一個已完成偵查、認定性質為行政不法且可能涉及政局動盪的事件，找來行政院長及總統府主要幕僚一起討論，也屬同樣徵詢模式，與洩漏刑案機密無涉。馬前總統秉公辦事，而檢察官卻從政治鬥爭的角度解讀，將總統對行政院長及幕僚的徵詢，曲解成出於政治動機的鬥爭行為，而以洩密罪起訴之，令人遺憾。

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  • 針對馬英九前總統被起訴，前行政院長江宜樺，昨晚透過長風基金會發出聲明表示，檢方採取預設立場、入人於罪的方式起訴，令人非常痛心遺憾。（資料照）

    針對馬英九前總統被起訴，前行政院長江宜樺，昨晚透過長風基金會發出聲明表示，檢方採取預設立場、入人於罪的方式起訴，令人非常痛心遺憾。（資料照）

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