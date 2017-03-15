新聞透視》馬王政爭衝擊 國民黨衰敗起點
記者邱燕玲／特稿
馬英九遭北檢起訴的消息昨早傳開後，前立法院長王金平辦公室立即擠滿媒體等著問回應，當媒體問到「當年您差一點被撤銷黨籍…」，王只淡淡答覆「終究還是沒有被撤銷」。一句話道盡馬王政爭以來，走過風風雨雨後的心境。
二○一三年九月六日，台灣政壇掀起大風暴，「總統鬥國會議長」並非影集劇情，而是腥風血雨的真實政治事件，當時共同經歷這段歷史的政壇人士都認同，只能用「驚心動魄」四字形容。
馬王政爭對台灣政局影響甚鉅，其中對國民黨造成最直接的衝擊，要說這是國民黨走下坡、衰敗的起點，一點也不為過。此事讓國民黨分裂再起，馬系認定王「就是關說」，早已定罪於王；王雖不願直接與馬對幹，但終究必須與馬決裂，國民黨本土派甚至一度面臨被殲滅，靠著王一關過一關才穩了下來。
馬王「大人」之間的爭鬥，讓黨內無所適從，勸和不成，走向分裂是必然，此後氣勢大衰，隔年九合一選舉，民進黨在六都中拿四都、廿二縣市奪十三席，國民黨則從十五席落到僅掌握六縣市，各界紛以「潰敗」、「慘敗」形容國民黨。
馬原有意栽培江宜樺「更上層樓」，但經此一役，江已被打入「共犯」結構，難以翻身，不但無法回台大任教，即使現回台成立「長風基金會」意圖再起，也難如當年氣勢；當年和馬江一起密商九月政爭的羅智強，後因與馬漸行漸遠，也不再被視為「馬系人馬」，現在淪為黨內「孤鳥」。
立法院的「王柯體制」雖已不再，但兩人靠著自己在政壇仍維持一定的影響力。王雖只剩陽春立委一職，但政府官員仍不時會拜會王，遇有要與藍營溝通的事，也必找王商議；柯建銘雖未如願當上立法院長，但現仍是執政團隊倚重的黨團幹部，而柯控告馬洩密，也為自己與王反將馬一軍。
至於馬英九，在其總統任期後期，馬團隊就出現「跳船潮」，過去所謂的馬系人士紛紛離他遠去，即使在藍營內仍有一定票房，但卸任總統後，也只能獨自一人面對官司。
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