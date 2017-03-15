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「自己沒關說」王金平：尊重司法處理

2017-03-15

〔記者邱燕玲／台北報導〕馬英九因洩密案遭北檢起訴，前立法院長王金平昨受訪表示，他平常心看待，一○二年九月六日（當天特偵組召開關說案記者會）之後發生的事情，他都用平常心處理，心中坦然就處之泰然，維持平靜無波的心境。媒體問「今天也是平靜無波？」王答，「一樣啊！」

王金平表示，他尊重司法處理，「我當然認為自己沒有關說，司法怎麼處理我們尊重。」與馬英九自那一年起就無私下通過電話，媒體問起訴「是否還你公道？」王只說，尊重司法的處理。

至於民進黨立院黨團總召柯建銘認為馬應主動認罪？王也說「不便置評。」而柯說馬與黃世銘持續保持聯絡，八月卅一日不是第一次的犯罪現場？王說，「我不清楚，無任何意見。」

媒體續問「洩密案完全衝著你來？」王表示，「不便回答這種問題。」媒體再問「當年差一點被撤銷黨籍？」王說，「終究還是沒有被撤銷。」

至於馬堅持自己的清白，並反問公道何在？王說，「尊重他的看法。」

媒體也問，檢方起訴「代表你是對的，馬反而觸犯法律？」王則說，自有司法論斷，不便置評，完全尊重司法。

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  • 馬英九因洩密案遭北檢起訴，前立法院長王金平昨受訪表示，尊重司法的處理。（記者方賓照攝）

    馬英九因洩密案遭北檢起訴，前立法院長王金平昨受訪表示，尊重司法的處理。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 尊重司法 洩密案 王金平 謝密案 馬英九 馬英九起訴
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