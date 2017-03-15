| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1聲押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 焦點

柯建銘籲馬 盡快俯首認罪

2017-03-15

柯：遲來的正義還是正義

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九被檢方以教唆洩密等罪起訴，被馬指涉關說的民進黨團總召柯建銘昨召開記者會表示，這是台灣憲政重生的時刻，雖然等待很久，但「遲來的正義還是正義」，呼籲馬面對此事應大智大勇、盡快俯首認罪，才能得到歷史定位、人民掌聲。

府：尊重司法 不評論個案

針對此事，總統府發言人黃重諺昨僅簡單回應表示，「尊重司法，對於司法個案，我們不評論。」民進黨發言人王閔生表示，前檢察總長黃世銘違法監聽國會議員，馬英九拿監聽當成政爭工具，這場由馬、黃主導的「九月政爭」嚴重衝擊並傷害台灣民主，此案正凸顯總統不能干預司法、毀憲亂政。

民進黨：凸顯馬毀憲亂政

柯建銘昨指出，馬英九明知總統行使權力應符合憲法三權分立原則，卻企圖與黃世銘串通、違法監聽介入個案，進行司法鬥爭，雖然馬一直強調這是關說案件，但事實上是「以關說名詞來做政治鬥爭」，黃世銘在颱風夜送到總統府的專案報告中就提到，這是刑事偵查案件，總統與總長卻仍串供、違法監聽，介入個案，「這在任何一個國家，總統早就下台了。」

柯建銘說，當初他就一再呼籲要捍衛國家體制、終結特務治國，雖然北檢起訴來得很晚，但「總算還是一個正義」，北檢的起訴也代表馬「有罪難逃」、「天子犯法與庶民同罪」。

柯建銘並說，黃世銘是在當年八月卅一日，偵辦中就急忙趕著去看馬英九，三級單位的可以馬上見到總統，代表長期以來有犯罪連結及共犯，後來黃也承認，九月六日之後與馬數度通話。

柯指出，總統和總長是不對稱職務，為何八月卅一日打電話給馬，就馬上求見，假如是有關於司法案件，總統第一時間應該拒絕接見，他也認為八月卅一日絕對不是犯罪的第一現場。

柯並說，馬英九當總統後，進行所謂辦綠不辦藍、司法追殺，這是長期以來馬任命黃世銘擔任檢察總長最大目的，當年羞辱前總長陳聰明，然後任命黃世銘，展開一貫以來特務治國行徑，本案只是冰山一角。

柯建銘委任律師陳一銘則在記者會上讚揚檢察官個人勇氣外，也強調起訴確立政治人物不該涉入個案偵辦作為，呼籲北檢應對案件內容持續進行後續調查。

廣告
  • 針對前總統馬英九被起訴，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨召開記者會，他呼籲馬面對此事應大智大勇、盡快俯首認罪，才能得到人民掌聲。（記者方賓照攝）

    針對前總統馬英九被起訴，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨召開記者會，他呼籲馬面對此事應大智大勇、盡快俯首認罪，才能得到人民掌聲。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俯首認罪 柯建銘 洩密案 關說司法 馬英九 馬英九起訴 黃世銘
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：柯建銘籲馬 盡快俯首認罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.