柯建銘籲馬 盡快俯首認罪

2017-03-15

柯：遲來的正義還是正義

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九被檢方以教唆洩密等罪起訴，被馬指涉關說的民進黨團總召柯建銘昨召開記者會表示，這是台灣憲政重生的時刻，雖然等待很久，但「遲來的正義還是正義」，呼籲馬面對此事應大智大勇、盡快俯首認罪，才能得到歷史定位、人民掌聲。

府：尊重司法 不評論個案

針對此事，總統府發言人黃重諺昨僅簡單回應表示，「尊重司法，對於司法個案，我們不評論。」民進黨發言人王閔生表示，前檢察總長黃世銘違法監聽國會議員，馬英九拿監聽當成政爭工具，這場由馬、黃主導的「九月政爭」嚴重衝擊並傷害台灣民主，此案正凸顯總統不能干預司法、毀憲亂政。

民進黨：凸顯馬毀憲亂政

柯建銘昨指出，馬英九明知總統行使權力應符合憲法三權分立原則，卻企圖與黃世銘串通、違法監聽介入個案，進行司法鬥爭，雖然馬一直強調這是關說案件，但事實上是「以關說名詞來做政治鬥爭」，黃世銘在颱風夜送到總統府的專案報告中就提到，這是刑事偵查案件，總統與總長卻仍串供、違法監聽，介入個案，「這在任何一個國家，總統早就下台了。」

柯建銘說，當初他就一再呼籲要捍衛國家體制、終結特務治國，雖然北檢起訴來得很晚，但「總算還是一個正義」，北檢的起訴也代表馬「有罪難逃」、「天子犯法與庶民同罪」。

柯建銘並說，黃世銘是在當年八月卅一日，偵辦中就急忙趕著去看馬英九，三級單位的可以馬上見到總統，代表長期以來有犯罪連結及共犯，後來黃也承認，九月六日之後與馬數度通話。

柯指出，總統和總長是不對稱職務，為何八月卅一日打電話給馬，就馬上求見，假如是有關於司法案件，總統第一時間應該拒絕接見，他也認為八月卅一日絕對不是犯罪的第一現場。

柯並說，馬英九當總統後，進行所謂辦綠不辦藍、司法追殺，這是長期以來馬任命黃世銘擔任檢察總長最大目的，當年羞辱前總長陳聰明，然後任命黃世銘，展開一貫以來特務治國行徑，本案只是冰山一角。

柯建銘委任律師陳一銘則在記者會上讚揚檢察官個人勇氣外，也強調起訴確立政治人物不該涉入個案偵辦作為，呼籲北檢應對案件內容持續進行後續調查。