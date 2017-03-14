王要母親別和解 「免得賠錢賠兒子」

2017-03-14

〔記者項程鎮、王俊忠、邱燕玲／綜合報導〕王鴻偉一審時，王家賠償張女家屬八百六十萬元，王男寫信向張女的父母致歉，獲判無期徒刑。但二審合議庭發現，王男收押台北看守所時，竟向前來會面的母親說：「不要跟對方和解，免得賠了錢、還賠了兒子。」冷血程度引發社會公憤。

情變就可以殺人嗎？

反廢死後援會全國總召陳正育說，王鴻偉被情變就可以殺人嗎？對被害女子連砍一百七十六刀致命，這種殺法不夠凶殘嗎？檢察總長為凶手求情，那誰為被害女子求情？

宅神朱學恒在臉書表示︰「根本沒有交往，怎麼會有情變？王鴻偉是根本告白失敗，受害者拒絕交往，然後預謀開車在門口堵人，這樣叫突遭情變？」最高檢察署是瞎了看不懂中文，還是沒有談過戀愛？