教化理由牽強 法界質疑推翻死刑
2017-03-14
〔記者項程鎮、溫于德、王定傳／綜合報導〕律師公會全國聯合會秘書長施秉慧律師、台北大學法律系教授李榮耕都指出，《刑事訴訟法》規定，判決違背法令才能提起非常上訴，但最高檢察署卻以最高法院未審酌教化可能等事由，做為非常上訴的理由，這不能算是判決違背法令，不該提起非常上訴。
破壞定讞判決的穩定性
施秉慧認為，從保護被害人角度出發，已定讞的判決，不應僅以有無教化可能性提出非常上訴，這樣會破壞定讞判決的穩定性；但若貫徹兩公約精神而言，檢察總長的非常上訴值得肯定。
台北律師公會犯罪被害人保護委員會主任委員陳淑貞律師指出，最高檢察署若要全盤檢討死刑案件，她沒意見；但若想用非常上訴推翻死刑個案，達到改判無期徒刑的目的，就很怪異，也需要說服人民，為何想拿十幾年前的舊案來翻案。
陳淑貞認為，按照最高檢察署對本案的非常上訴意見，可能每件死刑定讞案件都應提起非常上訴，「但門檻能否放這麼寬？」她強調，如果最高檢察署和法務部的政策要廢除死刑，「就做漂亮一點」，最好能全面檢討目前所有的死囚案，可是至今，連廢除死刑後的配套措施都看不到。
廢死聯盟肯定 反廢死聯盟不滿
臉書反廢死聯盟發起人洪振智希望最高檢察署試著思考，難道當事人（指被害人）是執法者的家人，才該判死？廢死聯盟執行長林欣怡則肯定最高檢願意為具爭議性的案件提非常上訴。
學者︰難道判死後才發現他變好人
法界人士指出，依《刑事訴訟法》規定，檢察總長不該以法院未審酌教化可能性為由，對王鴻偉案提非常上訴。李榮耕教授懷疑，本案是不想讓王鴻偉執行死刑才提起非常上訴，「難道王鴻偉判死刑確定後，檢方才突然發現他變成好人？」「會不會是他想免死才裝乖？」
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