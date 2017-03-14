死者胞姊︰法律都保護犯罪的人

2017-03-14

檢察總長幫死囚王鴻偉提非常上訴

〔記者錢利忠／台北報導〕檢察總長顏大和替死囚王鴻偉提起非常上訴，被害人張雅玲的胞姊昨表示，看到這消息，感到震驚又失望，這個案子已過了十七年，死刑定讞也快八年，沒想到竟對定讞多年的判決提非常上訴；她不解，當年歷審那麼多法官都認為王男無教化可能，七次判死定讞，不知為何，現在又反過來質疑這個判決，她覺得「法律都是在保護這些犯罪的人」。

父母好不容易恢復平靜

張雅玲胞姊說，「很驚訝，為什麼會突然這樣？」她們只是市井小民，不知道還能做什麼。發生這件事後，好不容易讓凶手判死定讞，父母終於可以不用再為這事出庭，不用再去回想，可以慢慢走出悲傷，日子慢慢恢復平靜，現在又突然提起非常上訴，不知該如何向父母解釋。

七次判死認定無悔意

張雅玲胞姊指出，當初被告在審判過程中的作為，已被認定無悔意，所以前後才會有那麼多法官共判他七次死刑，最後更七審定讞。既然那麼多法官都認為他無教化可能、沒悔意才定讞，不知為何，現在又反過來質疑這個判決。

她說，被告在法院審理期間，一下說自己有精神病、一下說自己是自衛殺人、一下說自己有吃藥、一下又叫他母親不要賠償，「有悔意、能教化的人不會做這些事情」。

張雅玲胞姊表示，曾教誨過王鴻偉的志工透露，王鴻偉這個人很自我，一點都不覺得自己有錯；如今他被關了十七年，定讞卻沒執行，不知道為什麼要一直浪費納稅人的錢。