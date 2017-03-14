英啟動脫歐在即 蘇格蘭要再獨立公投
提案下週交蘇格蘭議會
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十三日報導〕就在英國脫歐法案被上議院退回下議院再審的十三日，蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）表示，不必等待英國脫歐談判完成，因為不知道啟動脫歐和談判要花多久時間，目前的狀態讓蘇格蘭「完全無法掌握自己的未來」，因此她下週會將去年十月已公布的第二次獨立公投法案提交蘇格蘭議會，蘇格蘭明年或後年即可再舉行第二次獨立公投。
不接受等脫歐完成再談
英國脫歐程序波折叢生，揚言「英國脫歐，蘇格蘭脫英」的史特金選在此時宣布，第二次獨立公投將在二○一八年秋天至一九年春天間舉行。她表示，不能接受英國首相梅伊要求等到脫歐完成再談公投的說法，主張若蘇格蘭議會同意第二次公投，英國政府就應該接受，因為這是蘇格蘭議會有權決定的事項，尤其是在「當公眾意見改變或環境變化時」的條款保障下，脫離歐盟完全符合以上條件。
史特金指出，若不舉行二次脫英公投，蘇格蘭就會繼續留在英國，就必須接受「硬脫歐」帶來的傷害，亦即失去歐盟單一市場進出權。蘇格蘭二○一四年獨立公投的結果，是獨立派以十個百分點之差落敗，當時許多選民擔心蘇格蘭脫離英國後將影響經濟發展，也不知道英國會脫離歐盟，沒能預見如今被迫面臨「硬脫歐」的險境。
史特金強調，只有蘇格蘭人可以決定蘇格蘭的未來，不管蘇格蘭能否接替英國在歐盟的會員國地位，為保有繼續和歐盟協商可能性，蘇格蘭須在脫歐前表明自己立場，她相信再次發起的獨立公投可過關。
英國會最快今授權脫歐
英國啟動脫歐程序已進入倒數計時，下議院十三日再議上議院退回的脫歐法案，辯論上院提出確保在英歐盟公民權、兩院對脫歐協議最後表決權的兩項修正要求。政府官員透露，下院將拒絕上院提出的修正，堅持最初版本。一般認為，上院將不會繼續堅持，也就是該案將獲兩院通過，完成最後立法程序，讓梅伊取得最終授權，在十四日正式宣佈啟動《里斯本條約》第五十條，展開脫歐程序。
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標題：英啟動脫歐在即 蘇格蘭要再獨立公投
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