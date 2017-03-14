中生承諾書事件 外媒關注
2017-03-14
〔記者吳柏軒、國際新聞中心／綜合報導〕部分大專校院簽署「不涉政治敏感」承諾書好讓中國學生來台，此舉影響學術自由引來國際關注，如美國時代雜誌（TIME）網站十日就以「台灣極力招攬付費的中國大陸留學生，此舉可能傷害學術自由」為題做出報導，內容並提及教育部認為大學簽中生承諾書違法而提出警告，許多教授及學生也對承諾書群起反對。此外，香港的大學生自治組織也跨海聲援，盼台灣撐住，別被中共政權打壓。
港大學生聲援 盼台灣撐住
時代雜誌網站的報導中也訪問台大副教授范雲與簽署承諾書的學校。報導並提及日前美國加州大學邀請達賴喇嘛演講，引發中國留學生抗議事件等，點出中生對政治的敏感。
范雲昨指出，高等教育為了政治而簽下戕害學術自由的承諾書，對外國是滿特殊的事件，也讓事件受到國際媒體關注。日前發起「學術自由不能賣」活動，已獲二、三十所大學教授、學生會等響應。
大學法改革陣線也發動連署，從學生角度呼籲大學尊重學術自由，至今也已有卅個學生組織、社團加入。
時代雜誌：傷害學術自由
由香港各大學學生會成員串連、曾在「雨傘革命」扮演要角的「香港專上學生聯會」也跨海連署聲援，並PO文指出香港近年也遭受「港共政權」打壓校園，用類威權手法扼殺異己聲音，台灣發生的承諾書事件已損害學術自由價值，大學應承載多元、任何概念都可被教授、批判及討論，不能有所限制。
教育部次長姚立德則說，各校承諾書已在上週截止收件，目前正在針對資料進行整理判讀，會審慎處理並和相關部會研商，但最終非教育部可單一決定，還需一週時間釐清，也盼事件不影響兩岸良好學術交流，未來會擬好方針讓各大學依循。
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