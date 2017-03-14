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統促黨零黨費 立委促查有無中資

2017-03-14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳其邁昨在立院內政委員會質詢表示，共諜在台滲透方式多元，透過綿密網絡發展組織，影響國安，他舉例，統促黨向內政部申報的收支決算表在一○三年、一○四年的黨費收入全部掛零，內容荒謬，到底有無中國資金介入，難道不用查？內政部次長花敬群答詢表示，有在查統促黨的情況。

「收入幾乎都是政治獻金」

政黨及政治團體依法應向內政部申報財務資料，但全國卻有二百卅六個政黨、卅六個政治團體未申報；而有申報的中華統一促進黨，一○四年度經費收入共二百七十三萬餘元，除利息八十八元，其餘全部來自政治獻金的收入，黨費收入卻掛零，陳其邁痛批主管機關長年對未申報「行政怠惰」，對統促黨收支決算表「荒謬」數據放任不管；對此，內政部允諾，三個月內查清楚。

陳其邁表示，中國共諜在台滲透方式多元，透過綿密網絡發展組織，影響國安和傷害民主政治，而政治獻金法規定，禁止外國勢力捐款給政黨，內政部卻對於政黨及政治團體的財務收支及金流狀況採放任態度。

陳其邁指出，依規定，政黨及政治團體每年會計報告書須載明收入，並送內政部、監察院登錄，「人民團體法」也規定要繳交財務報表，但經查，政黨申報比率僅十七．八％，政治團體申報比率僅廿一．七％。

內政部允三個月查清楚

陳其邁質疑，婦聯會是最近被逼才肯交出財報，但政治獻金收入卻是零，統促黨向內政部申報的收支決算表在一○三年、一○四年的黨費收入全掛零，這些內容相當荒謬，到底有無中國資金介入，難道都不用查嗎？花敬群表示，有在查統促黨的情況。

陳其邁表示，應三個月內要求政黨及政治團體全部確實申報，不申報就依法處分。花敬群當場允諾「好！會積極查察辦理」。

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  • 中國共諜在台滲透方式多元，立委質疑中華統一促進黨一○四年的黨費收入全部掛零，是否有中資介入。要求政府清查。圖為統促黨去年赴民進黨中央，要求蔡英文堅守九二共識，維護兩岸和平。（資料照）

    中國共諜在台滲透方式多元，立委質疑中華統一促進黨一○四年的黨費收入全部掛零，是否有中資介入。要求政府清查。圖為統促黨去年赴民進黨中央，要求蔡英文堅守九二共識，維護兩岸和平。（資料照）

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