假新聞干擾 威脅國安

2017-03-14

〔記者鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕民進黨立委陳明文等人將提出「反滲透法草案」，當中也包括反制假新聞的滲透。總統府發言人黃重諺昨表示，包括假新聞在內等，透過網路散佈不實訊息的新型態安全威脅，現在確實是各國高度重視的國家安全議題，也正在研究包括立法在內的各種反制措施，以維護國民安全與國家自由民主。

總統府：各國高度重視

對於反制假新聞，陳明文指出，例如有些背後具有中國背景的網站或媒介，就透過製造假新聞的方式在干擾台灣社會，也應受到約束。

黃重諺指出，國會議員依據憲法職權，就他們關切的議題，提出立法的方向或思考，「我們沒有評論」。

不過，黃重諺列舉，德國「聯邦憲法保衛局」就證實有組織的假新聞操作，試圖干擾德國的選舉；歐洲經濟合作組織也遭到駭客試圖破壞有「基礎設施性質」的網路架構。美國在歐巴馬政府時期，也正式簽署「波特曼—墨菲反宣傳法案」（簡稱「反宣傳法」），反制來自其他國家包括以假新聞的方式帶來安全上的威脅。

黃重諺強調，不僅在政府部門，許多重要的國際媒體也都投入相關工作，例如，法新社等國際媒體，聯合反制法國總統大選期間，可能出現的假新聞；臉書也從事相關的機制開發。這不只是一個部門的事情，更應是與公共訊息相關的每一個部門共同合作。