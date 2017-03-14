反制共諜 立委推反滲透法
〔記者曾韋禎、楊淳卉／台北報導〕共諜案頻傳，調查局擬定的「保防工作法草案」卻因有侵犯人權之虞而遭行政院打回票。民進黨立委陳明文昨與莊瑞雄、羅致政、王定宇等立委召開記者會強調，政府一定要正視國家安全，要有敵我意識，近年已破獲五十五起共諜案，共諜可能已全面滲透部隊、政府、企業等各層面，政府一定要有因應的保防工作。為兼顧國安與人權，他將提出「反滲透法草案」。
整合調查局、軍情局等機關
負責研擬「反滲透法草案」的羅致政說明，有人建議強化現已簡略的「國家安全法」，但他認為要有一個「反滲透法」或「反情報法」，跨部會整合調查局、軍情局、政戰、警務等相關機關。
他說，在未立法前，調查局也是透過工作要點進行保防工作，幾不受約束；只有立法才能明確規範、保障人權，哪些能做、哪些不能做；例如未來有必要進行國安監聽時，要經過什麼樣的審查及申請程序，不是隨意就掛線監聽；也可能在立院設立情報委員會，或規定相關機關須定期前來立院報告，透明化保防工作與人權保障。
羅致政強調，未來會在符合國家需要、人權保障、國會監督、權責相副等條件，制定出我們需要的「保防法」。
立法才能明確規範、保障人權
莊瑞雄指出，外界最近用「人二」復辟來質疑保防法，但「人二」是威權時代用來管考思想的，現在的保防工作是為了維護國家安全。只有法制化才不會讓國安出現漏洞。
此外，法務部政務次長陳明堂在司法及法制委員會答詢表示，「保防法草案」被說是人二復辟或抓耙子都是誤解，目前仍會繼續推動法案；針對爭議最大的調查權行使，會進行深度檢討，「不會變成小警總、人二復辟」，會注意如何化解疑慮，若大家都有意見，會再做另外考量。
國民黨立委王育敏主張不應繼續推動保防法。陳明堂解釋，「搜索要透過檢察官，我們也怕以前『動不動請人喝咖啡』，一定要機關首長，想要了解有共諜傾向，請你來講，不能叫你來就來。」
民進黨立委蔡易餘指出，國民黨過去長期以警總與「人二」打壓人民，協助加害者的幫助犯也都還沒有揭露，國民黨要跳起來之前，應該對於過去白色恐怖對人民進行清算做道歉。
中生共諜案 法部已通知中國窗口
至於涉共諜案遭收押的中生周泓旭，陳明堂受訪時說，依照兩岸共打協議規定，對方人民若被限制人身自由，須即時通報對方，法務部已通知中國窗口。
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標題：反制共諜 立委推反滲透法
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