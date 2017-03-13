隔空交火》馬：我溫良恭儉 當仁不讓 洪：說馬讓天下 只是調侃
2017-03-13
〔記者林良昇、林良哲、吳俊鋒／綜合報導〕國民黨主席選舉熱戰，黨內互打風波不斷，黨主席洪秀柱上週批判前總統馬英九「溫良恭儉一讓，把天下都讓出去了」，馬昨受訪時回應洪：「我溫良恭儉，但當仁不讓。」等同與洪隔空交火。
洪秀柱稍晚在彰化被問到馬的說法時，她則怪罪媒體「太壞了」，想藉機作文章，「都是記者在挑撥離間」，她當時只是有點調侃、消遣而已，並無任何不滿；接著洪又說，他（指馬英九）怎會說自己把天下讓掉？她希望媒體不要挑撥離間，無限上綱解讀意義，馬前總統是謙謙君子，才會有點調侃他。
馬英九率前總統府團隊到國父紀念館向孫文獻花致意，黨主席參選人吳敦義、郝龍斌分別陪在馬的左右兩側，互別苗頭；馬在被問到洪秀柱的批評時回應，他是溫良恭儉，但當仁不讓。
吳敦義稍晚前往台南市永康區眷村拉票，呼籲黨員只要選對人，一起奮發圖強，絕對可以重返執政。
另一黨主席參選人詹啟賢召開記者會，提出「向各界菁英請益」、「讓黨員當家做主」、「由青年承擔責任」、「打造黨內鐵三角」、「爭回輿論話語權」等黨務革新五大藥方。
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