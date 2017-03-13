國民黨「砍人頭」？週三中常會角力
洪郝要求「團進團退」剔除人頭黨員 挺吳中常委堅決反對
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會八日在多數中常委集體施壓下，通過修改黨代表選舉辦法，將新入黨及回復黨籍只需四個月即可參選黨代表規定，改為必須滿一年，此舉被視為對國民黨主席參選人吳敦義有利，黨主席洪秀柱與副主席郝龍斌則聯手反制，另要求「團進團退」剔除人頭黨員，十五日中常會將安排組發會報告入黨審核結果，交由中常委集體決定如何「砍人頭」，但有挺吳派中常委堅決反對，屆時恐上演一場角力大戰。
組發會將報告入黨審核結果
黨內人士透露，組發會已針對各地方黨部呈報中央的入黨申請審核結果，就同一介紹人大量申請入黨者、同一聯絡地址有大量申請者等情形，進行類別統計；至於是否要提案建議以多少數量做為認定「集體人頭」而予以剔除的標準，或留白交由中常會討論找出標準，這兩天才會決定，只要中常會確定砍人標準，即可進行名單剔除作業。
不過，某挺吳派中常委質疑，徵求新黨員辦法中，沒有認定標準的規定，現行黨務規章也未規定黨員聯絡地址不能放在同個門牌號碼，人頭黨員如何定義？他強調，入黨案件審查應屬地方黨部權責，各地方黨部早已審查完竣，甚至許多新黨員已拿到黨證，何來退件問題？
入黨申請6.5萬件 已剔除3千件
國民黨去年底確定新入、回復黨籍黨員取得投票權最後「封關」期限（一月二十日）後，爆量湧入五萬三千多件申請案，加上去年十二月份遞件、未完成審核的一萬餘件申請案，總計約六萬五千件，經地方黨部審核後剔除三千餘件，剔除率僅五％。
黨內人士坦承，人頭黨員現象確實存在，而三千多件被剔除的入黨申請案件中，被駁回原因的最大宗為申請人資料提供不全，或未附個人身分證影本，經通知仍未補件，黨工致電詢問申請人，對方卻不知道，另有明明已是黨員，竟重複申請入黨。
據指出，支持某特定陣營的某中部地區立委，為達成被指定的一千人責任配額，還跨界到選區之外拉人入黨；中部某縣市議會議長要求每位議員要拉二百人入黨。另有北部某市議員樁腳湊了三百七十人，來源卻是某家公關公司承包，但有人卻不知道「被入黨」，且為掩人耳目，還刻意以其他人當介紹人遞件，並將聯絡地址寫在選區之外，各地類似荒謬現象所在多有。
國民黨統計，至本月十日止，具有投票權的黨員人數達三十九萬四千餘人。
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