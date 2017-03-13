國發院案》元利建設：公開標售取得 禁得起考驗

2017-03-13

〔記者徐義平／台北報導〕針對黨產會五月要對國發院土地案召開聽證會程序一事，購買國發院土地的元利建設昨回應，會配合相關調查。元利建設副總吳麗謹表示，上述土地是在公開標售下取得，卻被冠上原罪，因此，元利會備妥相關資料，提供黨產會查詢，「絕對禁得起考驗」。

吳麗謹指出，國發院土地是二○○五年當時的地主國民黨公開標售，元利以近四十三億元取得二萬三七五八坪土地，並在二○○九年捐地超過四成後，變更為第三種住宅區，扣除捐地後，變更過後的土地僅剩一萬四千餘坪。

至於該塊地是否有開發計畫，吳麗謹指出，原罪未脫，加上房市狀況未清楚，目前並沒有任何確定的計畫。