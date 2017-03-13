國發院案》馬被控圖利 查無不法簽結 黨產會委員：若有新事證將移送檢方

2017-03-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕前國民黨主席馬英九在國發院土地變更案遭控「圖利」，特偵組在二○一四年以查無不法簽結，行政院黨產會將對國發院土地案重啟調查，是否會對上述案件產生影響，黨產會委員昨表示，這部分非黨產會的權責，因此不在重啟調查的範圍內，若未來查到與此有關的新事證，會移送北檢處理。

外界質疑「馬市長圖利馬主席」

國民黨於一九六四年以低價向原地主葉中川購地，二○○五年以四十二．五億元出售給元利建設公司，是馬英九擔任國民黨主席後首筆處分的黨產。由於北市府同年也提出將國發院土地共八．八公頃中的四．七公頃變更為「住宅區」，當時身兼台北市長的馬英九，即遭外界質疑涉及利益輸送，「馬市長圖利馬主席」、圖利元利建設等問題。

元利從國民黨手中買下二．二四萬坪機關用地後，受限機關用地始終無法開發，土地變更案延宕近五年。直至二○○八年四月，北市都市計畫委員會通過都發局提出的國發院土地都更案；次年五月內政部都委會通過變更，十月北市府都發局公告該地都市計畫細部計畫，確定從機關用地變更為住宅用地、國小用地。元利建設得以在土地上興建房屋出售。

期間，國發院土地爭議官司纏訟不斷。二○○六年至二○○七年間，時任民進黨主席游錫堃以及時任立委謝欣霓等人，先後向特偵組告發馬英九涉圖利國民黨與元利建設，但特偵組在二○一四年以查無不法將全案簽結。

二○○八年總統大選前，元利還疑似連刊三篇廣告，寫道「馬市長，您說的話還算數嗎？」「馬市長，誠信很重要！」「馬市長，不要逼人上梁山！」質疑馬英九未兌現承諾。後來特偵組調查指出，元利建設吳某人因一時氣憤，才登報宣洩對馬市長的不滿，但查無事證證明馬或國民黨承諾協助元利辦理上述都更案。

民進黨立委蔡易餘、王定宇去年十一月赴台北地檢署告發，指控馬英九圖利元利，呼籲檢方儘速限制馬出境，當時特偵組回應表示，若有新事證可以向檢方再次告發。