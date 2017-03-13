國防總檢討 強化資通電作戰

2017-03-13

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部週四將向立院外交及國防委員會提出「四年期國防總檢討」報告，對於民進黨「國防藍皮書」曾提出要設立「第四軍種」統合資通電部隊一事，新版的「四年期國防總檢討」中，將不會明確列入「第四軍種」名稱，僅稱要「強化資通電作戰能力，確保作戰指管及關鍵基礎設施安全」。

未明列第四軍種

在建軍規劃上，規劃籌獲具垂直或短場起降功能的新式戰機（美國F-35B），提升防空飛彈能量，推動潛艦國造，啟動各型艦艇更新計畫，整建岸置機動飛彈、反空降反機降與無人機飛行系統等不對稱武器裝備。

為了優化國軍素質，改善軍方人員結構，蔡總統曾提出設立「國防事務人員」的主張，也將列入「四年期國防總檢討」內，國防部將編設「國防事務專員」，由軍職人員轉任，發揮軍事專業貢獻所長，但另一項意義則是，可以有效拉長軍職人員任職時間，減緩軍退的支出。

對於國軍軍事戰略要由「防衛固守，有效嚇阻」，調整為「防衛固守，重層嚇阻」，國防部在報告中會以文字敘述闡明；在「防衛固守，確保國土安全」部分，國防部表示：「要強化資通電作戰能力，確保作戰指管及關鍵基礎設施安全，提升戰力保存成效，以增進聯合反制及防衛戰力，並結合全民防衛總體力量，『利用海峽天塹』，構築多層次防禦縱深，強化作戰持續力，以達戰略持久目標。」

在「重層嚇阻，發揮聯合戰力」部分，國防部表示，為運用重層嚇阻手段，達成防衛固守之目的，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端。「倘敵仍執意進犯，則依『拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸』之用兵理念」，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，以阻敵登島進犯。