愛三進駐花東 美助勘察陣地

2017-03-13

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部日前宣布由愛國者三型飛彈分別進駐花東地區，強化我國東部地區的防空及反飛彈戰力，並傳出有美方人員來台協助進行陣地勘察等作業，國防部發言人陳中吉昨表示，不予評論。軍方官員則說，防空飛彈的部署攸關我國國家安全，協助台灣飛彈陣地的適當部署及能否有效維護陣地安全，是美國出售先進飛彈裝備案的一項。

官員強調，我國自一九六○年向美採購鷹式防空飛彈開始，美軍及美國原廠人員每年都會定期來台進行鑑測，遇有新增飛彈陣地及陣地部署調整時，也會受邀來台協助勘察，而我國在先後採購愛國者二型及三型飛彈時，台美之間的做法也是如此。

這位熟悉飛彈部署的資深官員說，我國是美製飛彈使用國中，飛彈使用效能相當優良的前幾位國家之一，尤其在鷹式飛彈部分，更是美國原廠評鑑使用效能最佳的國家，「台灣曾經連續好幾年，在鷹式飛彈的全球使用國的鑑測中，拿到零缺點的紀錄，這個紀錄至今沒有其他國家能夠打破。」

官員說，美方人員來台協助陣地勘察是個常態，「每年都來，不是新鮮事」，台灣每年定期舉行的精準彈藥射擊時，美方人員及各飛彈系統原廠人員也會來台觀摩。