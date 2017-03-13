雙計畫整合 發揮國艦國造成效
2017-03-13
記者羅添斌／特稿
海軍及海巡署先後提出新一代艦艇的籌建計畫，代表著海疆巡弋及海域執法將進入另一階段的里程碑，這兩大計畫若能進行某種程度的整合，更將對國艦國造政策寫下新頁，更可有效帶動台灣經濟的整體發展。
海軍公布的國艦國造計畫項目包括有：快速佈雷艇、新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、新一代主戰艦、兩棲直升機船塢登陸艦、新型獵雷艦、國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、多功能人員運輸艦和沱江級後續艦等，金額估計超過五千億元；海巡署的籌建海巡艦艇前瞻計畫則預計以五百億元經費，建造一百四十一艘各型艦艇。
軍用與海巡艦艇層級與功能不同，但艦艇的載台可以共通，部分系統及零附件可以共用，只要在合約設計階段進行完整的規劃，我國新型軍艦與海巡艦艇未來以「共通載台」型態呈現的機會相當高，達到以最少經費、發揮最大效能的目標。
台灣的國防科技研發與國防工業發展，過去長期面臨軍警單位不愛採用、國防工業廠商惡性競爭的局面，導致國家投入大筆研發經費，卻又乏人問津的結果，而國防工業廠商彼此競爭，導致國產軍品問題連連，更是削弱台灣整體國力的關鍵因素之一。
蔡政府上任以來，接連喊出國艦國造、國機國造等政策，讓國內造船、航太、資安等廠商信心大振，國防部長馮世寬上週更公開喊出「台灣要有自己的國防工業廠商」，但是要想達成這個目標，國防工業廠商之間要放下成見彼此合作，政府部會之間要撤除本位主義的藩籬，科技研發與使用單位要能重建信心，這些都是讓台灣國防工業重獲新生的重要指標。
海軍與海巡署的新艦籌建計畫，對台灣國家力量的展現具有重大指標意義，蔡英文政府能不能跨出內部整合、發揮國力的這一步，在總統任期內就要接受檢驗。
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