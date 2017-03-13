海軍海巡新艦 擬用共通載台

2017-03-13

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍建軍計畫之一的「新一代巡防艦」為四千噸級、配備相列雷達的新型巡防艦，海巡署也已向政院提出籌建四艘四千噸級巡防艦計畫，熟悉國艦國造政策的政院高層昨透露，在國艦國造及發揮最大效能的目標下，海軍及海巡的新型四千噸級巡防艦，未來以「共通載台」方式建造的可能性很高，再依任務功能配備不同系統及模組，成為「海軍型」艦及「海巡型」艦。

相關官員指出，海軍「新一代飛彈巡防艦」計畫是採兩階段方式進行，第一階段是合約設計，第二階段為建造階段。其中，第一階段的合約設計案金額約五千萬元，以兩年時間執行，預計將在今年年中展開，在一○七年底前就可完成合約設計，並在一○八年度起進入建造階段。

在海巡署新造四千噸海洋巡防艦部分，官員說，根據海巡署提報計畫草案內容，海巡署希望能在一○七年度起就編列預算執行，計畫以兩年一艘的速度來建造。

依任務配備不同系統及模組

官員透露，由於海軍及海巡署都計畫建造四千噸級的巡防艦，雙方曾就是否採用「共通載台」的議題進行溝通，海軍今年將進行「新一代飛彈巡防艦第一階段合約設計案」，在合約設計案中是否有共通載台的設計空間，達到「共通載台，多種用途」的設計，也就是同一船體載台，在經過配置不同任務功能的系統模組後，成為「海軍型」艦及「海巡型」艦。

官員指出，若能以共通載台方式設計，海巡署新艦建造計畫就可以不用單獨的造艦合約設計，除了大幅節省建造成本之外，未來海軍、海巡的新型艦艇在後勤維修上，會有相當程度可以共通，減少不必要的維修支出。