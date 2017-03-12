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311追悼感恩會 邱義仁：台日友好 有困難也能克服

2017-03-12

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本台灣交流協會昨舉辦「三一一東日本大地震六週年追悼感恩會」，日本駐台代表沼田幹夫感謝台灣人民的協助，也強調未來仍將竭盡全力強化日台交流的發展。亞東關係協會會長邱義仁則說，台日關係密切，相信未來兩國間即便遇到困難，也能順利克服。

這場追悼感恩會，我方出席代表包括邱義仁、國安會秘書長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉、外交部政務次長吳志中、前司法院長賴浩敏、前駐日代表許世楷等。

沼田幹夫表示，台灣人在地震時物質與心靈的支援，帶給日本人無比勇氣。對日本而言，「台灣是與我們心與心相連、真正特別的友人」。

許世楷昨受訪表示，相較馬英九時代的反日立場，民進黨政府上台後，台日兩國互動增加，但雙邊關係其實有很多層面，政府若希望台日關係更上層樓，就不能只著眼於單一問題，需要有一個整體架構，當前與日本間可能因為食安、國安等議題有想法上的分歧，蔡政府應了解彼此在什麼議題上讓利、獲益，「在總的方向思考，才會得到比較好的答案」。

許世楷表示，每個國家都會為了國家利益保護人民，但看兩國關係應該拉高觀點、從整體關係下手。他舉例，台灣過去也曾因美牛問題和美國意見不合，先前則是因為福島食品開放進口問題，與日本關係略顯緊張，但若談福島食品只在健康層次上打轉，「永遠解決不了問題」，真的希望解決問題，應該以整體關係經營為架構，看「你讓什麼、我讓什麼」，才有可能解決問題。

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  • 昨天是三一一地震六週年，亞東關係協會會長邱義仁（右）和日本台灣交流協會代表沼田幹夫（左）獻花追思。（記者方賓照攝）

    昨天是三一一地震六週年，亞東關係協會會長邱義仁（右）和日本台灣交流協會代表沼田幹夫（左）獻花追思。（記者方賓照攝）

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