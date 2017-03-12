新書發表會 彭明敏：台灣不能一直對中國讓步
2017-03-12
〔記者蘇芳禾／台北報導〕前資政彭明敏昨天在《寫給台灣的備忘錄》新書發表會表示，中國對台灣的威脅很大，包括用武力威脅台灣，但他認為，中國沒辦法攻打台灣，一旦動武，政權本身就會倒。彭也強調，台灣人要有決心維護生活方式、民主自由，不能一直向中國做不必要的讓步。
《寫給台灣的備忘錄》一書中，收錄了過去彭明敏的演說、報紙投書和接受媒體專訪的內容。包括前行政院長蘇貞昌、總統府資政吳澧培、民進黨立委姚文智、台北教育大學教授李筱峰等都出席新書發表會，現場也湧入百名粉絲，爭相要求彭明敏簽名。
彭明敏說，中國對台灣的威脅很大，但作為一個研究國際關係的人，他認為中國無法打台灣，如果要動武，中國本身政權可能會倒，也沒辦法統治，所以台灣人應該要表達我們的決心，保護我們台灣領土。
彭明敏說，政府應該要敢向人民說要做什麼犧牲，不是只說好聽的話，「敢要求國民犧牲，說明處境危險，才是真正愛台灣的政府。」
彭強調，台灣人要有決心維護生活方式、民主自由，並要讓全世界知道，不能一直向中國做不必要的讓步。
對於憲法問題，彭明敏也表示，重點是要認定台灣領土範圍，目前憲法規範的領土甚至還包括中國大陸、西藏，「誰會支持這種憲法，這是￼話（瘋話）」這種憲法要怎麼加入聯合國和國際社會？
蘇貞昌表示，彭明敏一生奮鬥，不服從國民黨的打壓，但現在已不是國民黨執政，「照理說不應該讓他這麼忙、煩惱」，如果彭年紀這麼大，還是這樣寫文章、說這樣的話，正是因為國家還不到理想的狀況。
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