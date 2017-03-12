幕後》他們因龔清概皮皮剉

2017-03-12

記者鄒景雯／特稿

中生共諜遭法院裁定收押後，中國國台辦發言人公開指控台灣的動機令人懷疑，此一制式反應毫不令人意外。事實上，前國台辦副主任龔清概去年一月出事後，台灣政學界有一大票人相當關注其案情的發展，甚至有人因此「皮皮剉」，這些與龔清概過從甚密的人員中，有沒有人被對岸逮著了把柄，從而成為保防工作的潛在危機？此一時刻，這是值得政府有關部門嚴肅面對的諸多案例之一。

二○一三年出任中共中央台辦、國台辦副主任的龔清概，是在二○一六年一月因涉嫌嚴重違紀接受調查，四月被雙開，主要案情則是被控之前任職福建期間受賄。今年二月底，中國法院審理時，針對二十年收賄五千多萬人民幣，他坦白從寬，當庭認罪。據了解，整個訴訟過程，涉及賄賂的台商被請去問話時，都被對岸刻意告知：「這是屬於我們內部紀律的調查，與你無關，希望你充分配合」，對於台灣犯罪的這一端，明顯採取二分法切割處理。但究竟是既往不咎，還是按中不發？恐怕只有對岸說了算。

當時，不僅台商風聲鶴唳，近日學界才傳出，其實龔清概在二○一○年擔任平潭綜合實驗區黨工委書記起，由於馬英九政府正大推所謂的兩岸「搭橋專案」，後來進一步發展為自由經濟示範區的籌設，與對岸的平潭綜合區、上海自貿區等，點對點、區對區的對接，龔清概那時大量「招待」了台灣的政學各界，幾個主要智庫，幾乎網羅在內，因而絡繹於途，幾乎每個月都有前訪安排。

為了透過這些政策規劃者強力招攬台灣商人與年輕人前去設點，對岸的手筆據說十分慷慨，被款待的學界回台後都說：很「爽」。那段期間，曾被龔清概落地招待的，有些人後來看到龔出事，深怕案情有所「偏誤」，就相當關切事態的發展。

比較麻煩的是，這些政學人士，除了相當成員目前仍在各主要智庫任職，有的甚至被延攬進入蔡英文政府，或是繼續留在公務部門服務。這些人中，是否都向政府具體交代了過往的交流細節？非常令人懷疑。會不會有人有「材料」落在中國手中，未來在關鍵時刻受制於人？若在美國的聽證制度下，這些是不能不做交代的。

因交流而起的中生間諜事件，讓去年政黨輪替之際的這檔舊事，重新浮上檯面。