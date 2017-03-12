王丹：中生共諜臉書藏密碼

2017-03-12

周泓旭帳號「zggcdws」＝中國共產黨萬歲

〔記者項程鎮、蔡淑媛、陳慰慈／綜合報導〕對於中國學生周泓旭來台發展共諜組織，中國民運人士王丹昨在臉書指出，以他和中共打交道經驗，「中國怎麼可能不往台灣派間諜？」「怎麼可能不利用陸生？」王丹還披露周的臉書ＩＤ「zggcdwsohyeah」，竟然就是「中國共產黨萬歲」漢語拼音第一個字母縮寫。

周刻意與國旗合照 顯然有特權

了解人士也指出，這名中生共諜的臉書刻意與中華民國國旗合照，這是此地無銀三百兩。因為任何來台灣訪問或旅遊的中國人都知道，絕對不可以跟我們的國旗合照，連照片不小心出現國旗都不行，這是他們明文規定的，因此一般不論是中生或中客，都會小心翼翼地遵守。這名中生，顯然是有特權的。

王丹昨在臉書的「王丹網站」直播指出，重點不在於中生有沒有職業學生，「因為一定會有」，以他和中共打交道這麼多年的經驗來看，「中國怎麼可能不往台灣派間諜？」「怎麼可能不利用陸生？」

王丹表示，重要的問題應是「我們在不在乎」，「如果大家都不怕政府，政府才會怕人民」，周泓旭案的嚴重性在於，周試圖策反台灣年輕的外交人員。

王丹表示，有學生告訴他，周泓旭把「中國共產黨萬歲」的漢語拼音第一個字母縮寫，當成自己的臉書ＩＤ。王丹認為，這件事非常有趣，台灣學生可能對漢語拼音不清楚，「zggcdws」指的是「中國共產黨萬歲」，最後六個字母「ohyeah」，是表達很開心的意思。

臉書秀與周合照 洪秀柱：很正常

此外，國民黨主席洪秀柱曾和周泓旭合照並放上臉書，外傳案發後急刪合照，洪昨天到中興大學參加國民黨活動時否認刪照，並秀出臉書合照，強調不知周是共諜，「青年朋友到處都有，彼此見面打招呼照相很正常，不需大肆渲染。」前副總統吳敦義也為洪喊冤，認為只是臉友不用太多聯想。

洪秀柱強調，「為什麼要刪，我們做錯什麼事嗎？更何況這個人是不是那樣還不知道。」

周進看守所 室友是毒品案收容人

周泓旭前天遭台北地院裁定收押，關進台北看守所，室友是一名毒品案收容人，所方昨表示，周男跟室友有交談互動，適應良好，生活作息都很正常，也未提出特別要求。