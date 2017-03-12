人力荒難解決 地方頭好痛
〔記者洪定宏、洪瑞琴、蔡宗勳、陳紜甄／綜合報導〕高雄市政府這兩週連辦三場「聯合徵才」活動徵求五百名長照人力，但工作辛苦、待遇有限，「長照2.0」要邁開大步，普遍的人力荒，恐怕一時之間難以解決；至於其他老年人口比例偏高的縣市，也有同樣的問題。
工作時間長 被當作「幫傭」
高雄市社會局分析，本地人才投入長照工作興趣缺缺，主因是薪資不高、工作時間長，且必須幫失能者「把屎把尿」很辛苦，還有很多人都將照顧服務當作「幫傭」，專業形象也有待扭轉。昨天聯合徵才活動有三十四家業者參與，照顧服務員平均薪資至少兩萬四千元，也有護理之家開出近五萬元待遇。高市社會局估計，全市需要長照服務失能者近八萬五千人，目前有一萬多名本國居服員、照服員、護理師、社工師、職能治療師、物理治療師投入，光是居家服務員或照顧服務員就缺兩千人。
台北市社會局老福科科長葉俊郎表示，北市照服員僅五六○人，平均年齡五十四歲，沒有年輕人投入，造成長期人力荒。去年推出月薪保障制度，居服員月薪三萬元、指導員三萬五千元，但成效不佳；今年鼓勵與居家機構簽約，月薪可再加碼五千元。
無年輕人投入 人力缺很大
嘉義縣失能、失智者推估有兩萬人，不過每個人身心狀況不一，很難精算到底需要多少長照人力，但確定絕對「缺很大」。社會局長楊健人表示，全縣現有六千名外籍看護工，凸顯本國籍長照人力比例偏低；他強調，長照人力不足不是地方政府可以解決，需要中央統合各方看法，包括如何提高長照人員的待遇、地位，讓受照顧者負擔合理化等。
台南市也是老年人口比例較高的地區，長照2.0計畫實施後，需要服務的對象由三萬多人激增至五萬六千多人，目前全市照服員約七百多人，推估約需增加一千多人；社會局坦言，照顧服務員是長照服務最重要的動力引擎，其實至今已培訓六千多人取得證照，但流動率高、投入意願低。今年起提高誘因，增加交通補貼及工作時數超過一百三十小時的津貼，月入可從兩萬五千元提高至三萬三千元左右。除了依勞基法合理維護照服員勞動條件，也增加失智症服務津貼及交通補貼，未來還要向中央爭取分類分級的薪資制度。
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