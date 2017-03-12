建立專業形象 才有新血入行

2017-03-12

〔記者楊綿傑、吳亮儀、蔡宗勳／綜合報導〕政府推動「長照2.0」，卻可能面臨人力缺口，長期參與長照的民間團體指出，改善薪資待遇只是其一，要讓居服員有成就感、建立專業形象，才是影響人才投入的關鍵。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏強調，看護人員從事的是困難、危險工作，需細心、耐心及用心；但長照人員的社會地位低落，薪資又不高，不少人受訓之後打退堂鼓，造成訓用嚴重失衡，或是騎驢找馬，有更好的機會就轉換跑道，離職率居高不下。

外籍看護便宜又好用

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋認為，外籍看護增加也是影響本國籍照服人力投入的因素之一，外籍看護「較便宜、且全天候都在照顧家中長輩，民眾為何要選照服員呢？」張筱嬋建議，要改善找不到人的窘境，最現實的就是要提高薪資，以及社會對長照人力的觀感；目前大家多認為照服員和外籍看護差不多，也大大影響了民眾投入這個行業的意願。

弘道老人基金會執行長李若綺說，弘道自四年前推動月薪制，確實吸引不少年輕人投入，有些仍採取傳統時薪制的機構，居服員三十歲以下的比例僅二％，目前弘道基金會有二二九名居服員，三十歲以下接近四分之一，較前幾年明顯成長。

李若綺說，薪資只是其一，弘道推行「ALL IN ONE」服務，把居服員取名為「照顧秘書」，採團隊作業，除了居家照護，還要「豐富被照顧者生活」，幫助照顧對象圓夢、參與活動，提升生活品質，照顧秘書可獲得另一份成就感，也增加與社工師及相關專業人員合作的機會，不再只是單兵作戰。

李若綺建議，可串接青年人力，使相關科系學生有機會直接連結產業，而不是由各組織零星到校設攤徵才。其次，可邀請家庭照顧者貢獻經驗，提供相關知能，這都是政府可以考慮的方向。