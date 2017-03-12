血汗長照 光靠愛心難支撐
2017-03-12
〔記者楊綿傑、陳紜甄／台北報導〕要推動長期照護制度，最重要的就是第一線服務人力，外界也許可猜想到他們的工作有多辛苦，卻不容易體會到這份工作的待遇有多微薄，光靠愛心是很難長久支撐的。
時數可拆解 時間很彈性
二十六歲的王育姿，目前是弘道老人基金會的「照顧秘書」，每天服務三、四位六十五歲以上長者，有的行動不便、有的要洗腎、還有的需要家務清潔，每個個案的服務時數可拆解，剩下的彈性時間讓她靈活運用，可以跟前輩學習照顧技巧，或是跟社工師討論個案狀況，有團隊作業的感覺，比較不會那麼怕。
她從大學畢業後就進入這個產業，前三、四年是在傳統時薪制的機構服務，轉到弘道已有兩年。王育姿回想，投入長照服務，除了就讀相關科系外，也因未來很有機會運用在家人身上，但投入這份工作，確實看著身邊同業一個個失望地離開。她曾聽說有人月入僅一萬元，如果還要負擔房租，該怎麼生活？
在台北市擔任居服員的林先生說，長期缺人手，最大的問題就是「錢」。政府公告保障居服員月薪三萬元，但居服機構巧立名目扣錢，像他一個月最多實領兩萬八千元；而政府公告時薪兩百元，很多居服員只領到一八○元，敢怒不敢言，不是默默承受，就是選擇離職。
居服員王先生也抱怨，原週六加班可多領一倍加班費，「一例一休」實施後，業者考量人事成本，即使雇主有需求，也不讓居服員加班，居服員本來薪水已經不高，這下子收入更少。
王育姿說，以弘道基金會目前的制度，最初級的照顧助理月薪二十五Ｋ，擁有丙級證照會加到二十六Ｋ；試用期通過後每半年考核，晉升至照顧秘書，月薪可達二十九Ｋ至三十Ｋ。她說，當她回學校分享，學弟妹們知道現在制度有所改變，投入這個產業的意願已明顯增加。
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