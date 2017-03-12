長照財源 菸稅、遺贈稅法本週審查

2017-03-12

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會本週將審查攸關長照財源的「遺贈稅法」及「菸酒稅法」修正草案，遺贈稅稅率由十％調為最高二十％，稅收估增六十三億元；菸稅每包提高二十元，稅收估增一五八億元，加上明年度公務預算一七八億元，將用於支應長照第一階段布建所需經費三三○億元。

財政部高層表示，長照布建將分階段推動，初期先在各縣市推一個點，目前規劃的財源應足夠支應初期所需經費；若未來長照規模擴大、需要更多財源，衛福部將會通盤檢討，研擬其他稅收來源或採取保險制的可能性。

每包菸稅將漲20元

立法院臨時會今年一月三讀通過「長期照顧服務法」部分條文修正案，明訂調高菸稅及遺贈稅以支應長照財源；財委會本週將審查「菸酒稅法」及「遺贈稅法」修正草案，預計六月完成三讀，確立長照財源。

根據「菸酒稅法」修正草案，每包菸的菸稅將由十一．八元提高至三十一．八元，等於每包菸稅漲二十元，估計一年增加稅收一五八億元。另外，根據「遺贈稅法」修正草案，遺贈稅將由單一稅率十％改為十％、十五％及二十％三級累進稅率。

財政部高層說明，「遺贈稅法」修正後，遺產淨額（遺產總額減掉免稅額及扣除額）五○○○萬元以下，稅率十％；五○○○萬至一億元，稅率十五％；一億元以上，稅率二十％。此外，贈與淨額（贈與總額減掉免稅額及扣除額）二五○○萬元以下，稅率十％；二五○○萬至五○○○萬元，稅率十五％；五○○○萬元以上，稅率二十％。

對於外界質疑遺贈稅調高可能造成資金外流，財政部高層說明，遺產淨額超過五○○○萬元、贈與淨額超過二五○○萬元才會受影響，估計遺產稅案件僅○．四％、贈與稅案件僅○．四六％受影響，影響範圍相當小；況且，避稅也要考慮成本及風險，尤其「反避稅條款」上路後，避稅風險更大，「資金不見得會跑」。

不過，由於遺贈稅即將調高，部分民眾為了避稅而提前贈與，導致近期贈與稅稅收暴增。對此，財政部官員表示，修法前的避稅現象在所難免，遺贈稅雖是「機會稅」，但每年稅收均維持一定的水準，並非如外界所言那麼不穩定；至於調高菸稅，確實可能導致部分稅基流失，當初估算稅收時已將這部分考量進去。