遺贈稅將調高 億元保單湧現避稅

2017-03-12

〔記者廖千瑩／台北報導〕配合長照上路，立法院財政委員會本週將審查「遺贈稅法」修正草案，力拚六月三讀通過。由於遺贈稅即將調高，國內某中大型壽險公司近期有大戶一買就是上億元保額的保單，業者透露，這類億元保單最近至少就接了四張。

馬政府任內將遺贈稅從最高稅率五十％降為單一稅率十％，希望吸引資金回流投資台灣，結果卻引來台商返鄉圈地炒房，當時最有名的案例就是狂買十四戶帝寶的頂新魏家。由於炒房推升房價上漲，引發不少民怨。

蔡政府上任後，為了籌措長照財源，研擬從調高遺贈稅及菸稅著手，財委會本週將審查「遺贈稅法」修正草案，遺贈稅將從現行的單一稅率十％，改為十％、十五％及二十％三級累進稅率，不少民眾為了避稅，紛紛提前贈與，導致近期贈與稅稅收暴增。

另外，壽險業者透露，最近有大戶買保單，一出手就是億元，近期至少就有四張，主要都是因應遺贈稅將調高。很多人對遺贈稅調整一開始還不以為意，不過，對有錢人來說，稅率由十％調高至二十％，稅負差很多，保險就是其中一個可提前進行遺產規劃的管道。

壽險業者表示，財委會本週要配合長照法修改「遺贈稅法」，遺贈稅稅率最高調到二十％，由於民進黨在立法院是多數黨，因此修正草案一定會過；不過，並非每一種保單都有節稅效果，一般來說，有錢人都會提前進行節稅規劃，才能把財富轉移給下一代。

壽險業者認為，預期在遺贈稅拚六月上路的效應下，對今年投資型保單銷售將有正面幫助。