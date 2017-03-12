恆春公所沒發薪 鎮長：忙農民肥料補助
2017-03-12
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所近兩百名員工，三月份薪水至今未入帳，影響職員生活開銷，恆春鎮長盧玉棟受訪坦言還未蓋撥款章，強調因為公所諸多預算遭鎮代會刪減，造成行政困難忙得焦頭爛額，「一直沒有時間蓋章撥款，特別向員工致歉」。但仍未答覆撥款發薪水的時間。
公所、鎮代會互砍預算 員工遭殃
恆春鎮公所約有兩百名員工，每月約八百多萬元的薪資支出，過去大多在每個月五日前領到薪水（公務員領當月、其他員工領上個月），但三月份薪水至今卻未領到，不少員工面臨房貸、車貸、保險或會錢等固定支出費用沒著落，私下著急的破口大罵，面對媒體詢問卻三緘其口，頻頻拜託「不要害我，不明白確切原因」。
恆春鎮公所與鎮代會長期不睦，去年底雙方大演互砍預算戲碼。鎮公所編列的年度預算中，鎮代會水電費用僅兩萬元，臨時人員的全年薪資也只有三十萬元；鎮代會則將鎮公所預算大刪歲入一億多、歲出兩億五千萬元。盧玉棟三月再出招，至今未核發薪資，強調此舉與鎮代會刪減預算有關。
盧玉棟稱沒時間 鎮代會主席砲轟
「因公務繁忙無暇核章，整個心思都在為鎮民煩惱。」盧玉棟強調，向鎮代會追加六百萬元的農民肥料補助被刪減，至今未通過預算案讓他夜不成眠，公所行政因預算被砍窒礙難行，加上整天被農民追著詢問，優先為農民權益奔走，才會疏忽公所員工薪水發放，並非公所財務有問題。
恆春鎮代會主席周志仲則直言「莫名其妙」！員工薪水跟肥料補助，根本八竿子打不著，預算刪減也無關鎮公所職員薪水，不明白鎮長盧玉棟的思維，希望鎮公所勿罔顧員工基本權益。
屏東縣政府發言人黃建嘉表示，在尊重地方自治的前提下，無法干涉鎮公所業務，目前「遲發」狀況尚無違反相關法令，會請鎮公所儘快發放員工薪資，避免員工人心浮動，影響行政效率。
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