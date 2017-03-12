2017-03-12

〔記者黃明堂、楊綿傑／綜合報導〕綠島沿岸有長達八公里的海岸及海底慘遭油污，環保署官員初判是船舶排放廢棄機油，將調閱近五日衛星畫面，追查是否有輪船拖帶浮油的畫面，一旦查獲違法船隻，將依海洋污染防治法罰款卅萬至一百五十萬元。

長8公里 初判船舶廢油

長期在綠島潛水、關注生態的俞明宏前天在臉書PO出密集油污照片，立刻引發各界注意，因污染區內有柴口浮潛區，擔心海底珊瑚礁被下沉油泥沾附。「我非常的生氣，有這樣惡質的船東或船長，只為省下幾百萬的廢油處理費，卻不惜犧牲了環境。」他說，整個綠島北面的海岸線與海底都被重油污染了，有水面漂浮、水層中間漂浮、成團塊狀或條狀覆蓋在海床上、直接被打上高潮線等多種污染情況。他建議應鎖定三月九日上午十點到十點半曾經通過綠島的大型船隻做清查。

水下污染情形 尚待確認

環保署水質保護處副處長劉瑞祥與台東縣環保局長謝清泉親自登島勘查，並未見連續大片油污，應屬於重油，且呈凝固狀，應已排放三到五天，有可能來自外海船隻排放，從燈塔到人權紀念碑有長達八公里的區域見到油污，但呈零星分布，燈塔前沙灘有局部密集油污，水下受污情況還待潛水確認。

昨天一早，相關人員先針對較嚴重的綠島燈塔前及中寮漁港進行沙灘清理，環保署及台東縣環保局官員近午抵達時，沙灘已未見油污，僅礁岩見零星油污分布，中寮漁港海底仍有聚集成蛇狀的纜形油污。

參與油污清除的在地清潔隊員指出，礁石區受害面積雖然不大，但清除不易，在採樣後，要先用湯匙刮除、吸油棉吸油，再以高壓高溫清洗機沖洗，目前以岸際清理為主，海底的油污則等待自然分解，預估清污作業需要一至兩週時間。但因潮間帶是螃蟹等小動物棲息的空間，螃蟹一沾上油污就只能等死。

將調衛星畫面 揪出元凶

劉瑞祥說，目前油污已凝固，推估被投放的時間已三到五天，隨著海流沉海後又浮上來、沖上岸。船舶偷倒廢油，不會馬上沉水下，會漂浮兩小時左右，這段時間如果正好有衛星拍到船舶拖帶浮油的畫面，就有可能追查到元凶。

環保署有委託中央大學進行衛星監測計畫，將調閱過去三到五天出現在綠島海域的船舶資料，也透過ＡＩＳ航機船舶系統，尋找最近附近的船隻。環保署強調，將透過各項線索揪出污染者，給予嚴懲。

台東縣環保局長謝清泉說，輪船進港時，會通知廢油回收業者到港收取廢油，船方支付代處理費給業者，金額由雙方議定。他研判，這次油污應該是來自八百噸以上的郵輪或貨輪，才有可能形成大範圍的油污散布。