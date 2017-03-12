貿易主張槓上// 白宮內訌 火爆開戰

2017-03-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國白宮爆發貿易主張內戰，川普總統首席策士巴農、首席貿易顧問納瓦洛等經濟民族主義強硬派，槓上國家經濟會議主席寇恩（前高盛集團總裁）為首的華爾街貿易溫和派，導致會議現場「火爆」難堪；華爾街派在和各國經貿溝通及政務操作上雖取得上風，但經濟民族主義派論點仍獲川普本人支持。

財經3巨頭 會議上吵開

多位消息人士指出，兩派唇槍舌劍論戰的箭靶是白宮新設全國貿易委員會主席納瓦洛，他近來挑撥德國和美國之間的匯率議題，指控德國以遭「極度低估」的歐元占便宜、要求德美舉行雙邊談判以降低美國貿易逆差等，遭到寇恩等人圍剿。

首席顧問納瓦洛 被孤立

納瓦洛和美國會共和黨議員溝通不良，上月在討論華府貿易議程的閉門會議中準備不足，惹惱一些共和黨籍聯邦參議員；種種貿易主張論戰，使納瓦洛在川普政府內越來越顯孤立，還出現要把他從隸屬白宮的全國貿易委員會移到商務部的討論。

相對地，寇恩已多次和加拿大、墨西哥官員舉行重談NAFTA（北美自由貿易協定）的重要討論。例如，墨西哥外長維德加瑞九日就在和寇恩等官員會談後表示，目標在今年底前盡快完成談判；美國商務部長羅斯隔日即宣布，將「在未來幾週」 展開重談NAFTA的正式程序。

寇恩等溫和派 取得上風

寇恩領導的白宮國家經濟會議，最近起用曾任歐巴馬政府TPP（跨太平洋夥伴協定）資深談判官的奎恩（Andrew Quinn）做為川普總統國際貿易「特別助理」。奎恩為受尊敬的外交和貿易官，其任命和納瓦洛邊緣化，有助舒緩外國官員對川普政府威脅提高關稅和採取激進措施的擔憂。

一些原本找納瓦洛會商的外國官員轉向找寇恩、川普女婿庫希納等資深官員討論，歐洲官員表示：「現在形勢和兩個月前相比，較不令人擔憂，因為納瓦洛似乎越來越邊緣化、影響力也快速下降。」