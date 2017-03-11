中生入學 教部：考慮增填政治背景

2017-03-11

政大：不會因此標籤化其他中生

〔記者林曉雲、葉冠妤／綜合報導〕去年自政治大學企研所畢業的周泓旭涉嫌共諜案被收押，政大主秘王文杰昨表示，周泓旭入學資料註明曾參加共青團，但政大不會因學生的宗教信仰、政治立場有所影響，也不會因此標籤化其他中生，初查周泓旭在學期間並無異常；教育部次長蔡清華除呼籲學術歸學術，也表示考慮未來中生入學時是否要增加政治相關背景資料，教育部將和陸委會進一步討論。

周泓旭入學資料 註明曾是共青團

對於周泓旭涉案，教育部和政大均強調事先不知情，紛表訝異。依教育部統計，目前在台的中國學位生有九三二七人，須透過「陸聯招」的管道正式申請分發，中國的短期研修生人數為三萬二六四八人。

王文杰說，政大目前的中生有三二一人，均透過聯招會管道報名來台就讀，由校方書面審查，部分科系會有電話或視訊面試，如果中生真有其他意圖，審查時很難發現。

王文杰表示，周泓旭是一○一學年度進入政大企研所，為第二屆中生，去年七月三十一日畢業。根據學校生僑組了解，周在校期間表現正常，看不出異狀。

檢調：周欲吸收中央級部會官員

去年五月二十日政黨輪替後，前教育部長吳思華回政大企研所任教，周當時仍是政大企研所學生。檢調認為，周泓旭欲吸收中央級部會官員，但王文杰說，周泓旭的指導教授是黃秉德，並非吳思華，也與國關中心無關。

王文杰呼籲中國當局不要透過學生做間諜，對兩岸關係不是良性發展，政大對周案表達遺憾，但強調周是偶發個案，不影響政大招收中生。

據傳，周泓旭曾於二○○九年申請來台到淡江大學財務金融學系當交換學生，淡大秘書長何啟東表示，根據學校教務處、國際處及財務金融學系查閱歷年檔案，未查到周泓旭的相關資料。一般而言，即便只有兩個月的短期交換生，學校也會留存資料。他說，周泓旭在臉書自稱曾就讀淡江大學「談戀愛系」，應只是玩笑話。