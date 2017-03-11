台灣逮共諜 國台辦：動機令人懷疑
2017-03-11
〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕針對中生周泓旭被控接受中國高層指示，來台發展組織，國台辦發言人馬曉光昨回應，他不瞭解這件事，但台灣有關部門指涉國台辦的說法，「純屬蓄意捏造、製造事端」，「在台獨勢力大肆渲染『大陸在台情報滲透嚴重』之際，發生此事，背後的動機令人懷疑。」
中生來台 陸委會：開放政策不變
馬曉光還說，台灣「先是干擾兩岸正常的校際交流，現在又在赴台就讀的大陸學生身上做文章，只會進一步傷害兩岸教育交流和同胞感情，惡化兩岸關係」。
陸委會主委張小月則呼籲陸生在台勿從事任何不法行為，強調這是進入司法程序的單獨個案，我方現有運作良好的維護社會安全機制，仍歡迎中生來台。
陸委會也發表聲明表示，政府開放陸生來台就學，希望促進兩岸青年相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展，因此對於陸生來台求學的政策維持不變，陸生在台就學期間應遵守我方法令，以學習為目的。
台聯則發出新聞稿，呼籲陸委會立即全面審查所有在台中生、關閉所有學術交流管道，並中止中生來台政策。台聯指出，目前包括短期研修，已有多達三萬名中生在台，成為國安的一大漏洞與隱憂，日前的「中生承諾書」更顯示，中生來台，早是中國嚴密控制下的謀略行動，故應讓中生自此「只出不進」，逐步達成「中生歸零」之目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 朴槿惠遭彈劾 挺朴民眾當場切腹自殺
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 盧廣仲31歲單身 老爸憂斷香火
- 四街友試賣雜誌 體驗自立維生
- 近5場吞3敗 勇士低潮恐丟龍頭
- 賣麵挨詐1627萬／日做10小時 打拚53年全沒了
- 證券行情表、證券表格
- 控台糖占傳統領域 原團路過抗議
- 川普滿月政績出爐！ 連CNN也讚強大
- 經典賽》借鏡侍JAPAN 棒協、中職心結待解
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 稅官助逃稅 計算機按索賄密碼
- 死亡車禍去年160件 岡山25件居冠
- 冠脂妥膜衣錠 開放換藥至18日
- SBL四強爭霸》強碰第一種子達欣 璞園拚逆襲
- 縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億
- 《台中車站百年慶》兩日鐵道小旅行 千元有找
- 墾丁國家公園四通審議資料不足 滿州民代怒退席
- 北市單一自住宅「補助減稅」 拚明年實施
- 多元計程車 月底前上路囉
- 論文案被解聘還遭謾罵 張正琪告4網友
- 文化、七福新村添排水 盼不再淹
- 《春夏秀場彩妝趨勢2》光澤，關鍵重點!
- 經典賽》墨首拚義 賈拉多先發
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 拓路恐影響建築權 南灣人盼解套
- 「樺達奶茶」創辦人猝逝 備料到深夜不排除過勞
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 川普新旅行禁令 夏威夷州控違憲
- 《2017秋冬男裝週》15
- 停軍演會北韓？ 美韓不甩中
- 國姓開挖溪床水位降 增設攔砂壩解危
- 華爾街「無畏少女」 力抗大金牛
- 瀑布、天燈意象 溪平農會大樓揭牌
- 美就業數據強勁 歐股收高
- 《2017秋冬男裝週》14
- 4次觸身球 林琨笙的策略
- 川普邀巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯訪美
- 國泰金前2月賺69.4億 金控居冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣逮共諜 國台辦：動機令人懷疑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分