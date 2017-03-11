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台灣逮共諜 國台辦：動機令人懷疑

2017-03-11

〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕針對中生周泓旭被控接受中國高層指示，來台發展組織，國台辦發言人馬曉光昨回應，他不瞭解這件事，但台灣有關部門指涉國台辦的說法，「純屬蓄意捏造、製造事端」，「在台獨勢力大肆渲染『大陸在台情報滲透嚴重』之際，發生此事，背後的動機令人懷疑。」

中生來台 陸委會：開放政策不變

馬曉光還說，台灣「先是干擾兩岸正常的校際交流，現在又在赴台就讀的大陸學生身上做文章，只會進一步傷害兩岸教育交流和同胞感情，惡化兩岸關係」。

陸委會主委張小月則呼籲陸生在台勿從事任何不法行為，強調這是進入司法程序的單獨個案，我方現有運作良好的維護社會安全機制，仍歡迎中生來台。

陸委會也發表聲明表示，政府開放陸生來台就學，希望促進兩岸青年相互認識與瞭解，有利於兩岸關係和平穩定發展，因此對於陸生來台求學的政策維持不變，陸生在台就學期間應遵守我方法令，以學習為目的。

台聯則發出新聞稿，呼籲陸委會立即全面審查所有在台中生、關閉所有學術交流管道，並中止中生來台政策。台聯指出，目前包括短期研修，已有多達三萬名中生在台，成為國安的一大漏洞與隱憂，日前的「中生承諾書」更顯示，中生來台，早是中國嚴密控制下的謀略行動，故應讓中生自此「只出不進」，逐步達成「中生歸零」之目標。

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  • 針對共諜案，中國國台辦發言人馬曉光（圖）表示，「在台獨勢力大肆渲染『大陸在台情報滲透嚴重』之際，發生此事，背後的動機令人懷疑。」（中央社/資料照）

    針對共諜案，中國國台辦發言人馬曉光（圖）表示，「在台獨勢力大肆渲染『大陸在台情報滲透嚴重』之際，發生此事，背後的動機令人懷疑。」（中央社/資料照）

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