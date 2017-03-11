毛嘉慶、王炳忠 是周的臉友

2017-03-11

〔記者鄭鴻達、施曉光、黃佩君／台北報導〕具中生背景的中國籍男子周泓旭，因涉共諜案遭台北地院裁定收押。周泓旭交遊廣闊，臉書好友高達一千四百多人，網友昨過濾周泓旭的臉書交友狀況，發現政界中的新黨發言人王炳忠、國民黨文傳會副主委毛嘉慶都與周泓旭互為臉書好友。

王炳忠：一個學生能做什麼？

周男臉書昨湧進大批「慕名而來」的網民洗板怒罵，昨天中午還有一千四百六十五名好友，有些好友疑擔心被颱風尾掃到，悄悄取消好友。網友自發清點過濾其臉書交往狀況，發現周的臉友有國民黨毛嘉慶、前行政院新媒體小組成員張瑋珊、「青秀柱講團」成員唐慧琳；新黨則有王炳忠、幹部侯漢廷，還包括愛國同心會總幹事張秀葉等人。

毛嘉慶：根本不認識周泓旭

王炳忠受訪表示，周算是政大學弟，參加過台大中華復興社的座談會，對其印象深刻，因周曾於太陽花學運後，質疑學運對兩岸關係帶來諸多不利影響，所以兩人偶爾會討論政治議題。

對於周遭羈押，王炳忠砲轟，「一個學生能做什麼工作？」批總統蔡英文在執行「綠色恐怖」。他說，難道中生想多認識台灣的政治、政黨，就是情蒐？蔡政府不該讓外界認為，台灣的法律越來越有針對性，甚至是回到警總的年代。

毛嘉慶昨受訪時坦言，周泓旭確實是他的臉友之一，但自己根本不認識此人。