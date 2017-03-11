共諜假面 常見商人、學生、觀光客
2017-03-11
〔記者陳慰慈／新北報導〕曾來台唸書的中國學生周泓旭驚爆疑是共諜，引發輿論譁然，顯見中國以各種不同身分掩飾，滲透、蒐集台灣政治軍事情資，近年來最著名的共諜案就是鎮小江案。
原籍中國福建省廈門的鎮小江，為解放軍退役軍官，九十四年取得香港居民身分後，以觀光或經商名義來台，並積極參與各種政商場合，除主動招待現退役軍官飲宴、送禮外，還會餽贈一萬美元，以免費出國旅遊等方式吸收下線。
二○○七年起，鎮小江與退役少將許乃權、退役上校飛官周自立等人搭上線，吸收我國退役軍官，刺探蒐集幻象2000戰機、漢光演習、新竹樂山雷達站等軍事情報；周等人也幫鎮遊說現退役飛官，可轉往中國擔任民航機駕駛，或引薦現役飛官與中國官員會面，多次招待舊部屬出國，遊說加入共諜組織。去年七月，鎮小江遭判刑四年、許乃權兩年十月確定，周自立則被判刑一年六月、緩刑五年。
中國商人馬中飛也曾藉由商務考察隨團來台，並以「借廁所」名義，進入國軍招募中心，再趁亂混入中心後方的資電作戰指揮部拍照，遭發現移送檢方偵辦後，卻辯稱「誤闖」軍事管制區。
而不少到花蓮旅遊的中國觀光客，也很愛把軍事基地當作觀光景點，將鏡頭直接對準七星潭旁的空軍基地，甚至有人爬上碉堡，觀看F-16戰機維修、起降。更誇張的是，還有中國軍事迷到高雄、蘇澳等地，狂拍潛艦出海、紀德艦靠泊、軍機起飛及防空陣地等照片，事後張貼在中國軍事網站上，讓台灣軍事戰力「全都露」。
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