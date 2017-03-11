中生共諜案 林全：檢討目前機制盲點

2017-03-11

〔記者鄭鴻達、謝君臨、林慶川、蘇芳禾／台北報導〕具中生背景的中國籍男子周泓旭，因涉共諜案遭台北地院裁定收押。行政院長林全昨在立院接受質詢時坦言，應檢討目前的機制，除了保防，還包含資訊、產業間諜等問題，從中瞭解是否有沒注意到的盲點。

民進黨立委邱志偉詢問，是否通過「保防工作法」杜絕共諜滲透？林揆答覆，不只國家安全防護，例如商業間諜對產業、國安的傷害也很大，偵查、法律、司法制度亦應全面檢討。

法務部長邱太三強調，「國家安全法」已明定人民不得交付、洩漏、刺探國家機密，但未規定如何防止滲透或發展組織、如何管制或檢查，這都涉及人權問題，因此要再透過法律來保障、規範。

調查局先前提出保防工作法草案，因賦予保防員「臨檢權」，加上必要時得扣留物品，引發「人權倒退」爭議；調查局長蔡清祥一度親上火線，解釋保防工作職掌絕無政治偵防，主要是針對境外敵對勢力、外國勢力、恐怖組織採取的預防作為，勿誤解成「白色恐怖」。

法界：保防工作法制化刻不容緩

有法界人士指出，周泓旭在政大待了四年，都未被察覺他的「真實身分」，此事凸顯出，校方因無保防部門，無法進行「反情報滲透」，提早預警及防範此種敵對勢力入侵，也顯示落實保防工作法制化刻不容緩。

據調查局統計，九十七年迄今偵破的共諜案只有五十五案，調查局認為，上述數字僅是冰山一角。

目前草擬的保防法草案共三十一條條文，適用對象除現有的軍方及公務機關外，還包括駐外機構、公私立大專院校、涉及國家安全及利益之民間社團、民營事業機構等。

政院發言人徐國勇表示，保防法草案在調查局、法務部提到政院政務委員審查時，即被政委以可能引起人二復辟的疑慮退回重擬。此草案根本未經院會討論，林全也沒有看過這個草案，所以人二復辟根本是假議題。

法界人士則指出，草案引發的爭議，因行政院及法務部均已表明並非最後版本，外界不必一再窮追猛打、冷飯重炒，重點是，保防工作有無法制化的必要？

調查局也指出，目前偵破的洩密案件，多數是軍中保防案件，政府機關內部和民間國安案件為數較少，這是因民間企業和其他機關缺乏保防工作法源依據，因此無法設置保防部門，顯示保防立法刻不容緩。