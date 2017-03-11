中生共諜案 周泓旭在台網絡多元
政大求學、中資董事、 臉書交友… 刻意結交台灣青年
〔記者張文川、謝君臨、黃佩君、曾韋禎／台北報導〕台北地檢署昨破獲首件中國學生共諜案，逮捕去年剛取得政大碩士學位的二十九歲男子周泓旭，而周男在台關係網絡「多元」，除利用在台求學期間結識我政府官員、刺探情資，畢業後，更在今年二月以「投資經營管理」名義入台，成為台灣詠銘國際公司董事，而這間公司是全中資公司。在台的中資公司是否已成為中國滲透台灣的據點，也成為外界關注焦點。
中資公司是否已成滲透據點 外界關注
經濟部投審會表示，台灣詠銘國際主要從事貿易批發，為全中資公司，於二○一四年准予成立登記；若未來調查確認涉及不法，將停止該公司在台營業。
依據經濟部商業司公司登記資料，該公司代表人為張偉軍，主要經營商品批發貿易，包括家畜、水產、花卉、食用油、家具、文教、資訊軟體、電信等，通訊資本額為一○二○萬元。
對於如何防範在台的中資公司變相成為中國滲透台灣的據點，經濟部表示，投審會只負責審查有關中資公司來台申請與設立，依「大陸地區專業人士來台從事專業活動許可辦法」，主管機關為內政部，若要修改法令，採取更嚴格的資格審查，還是要由內政部進行。
中國人士來台投資 立委質疑規範寬鬆
民進黨立委莊瑞雄則指出，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，因周泓旭是台灣詠銘國際的董事，等於已在台投資、設立公司，而能以「投資經營管理」申請來台，且無須保證人。這是不是該思考，「大陸地區人民來台投資許可辦法」的規範太寬鬆，讓中國人都能假投資之名，輕易在台設立公司？若在實務上無法從嚴規範假投資行為，就該從人進行規範，要求來台商務人士都要有保證人。
臉友一千四百多人 不乏知名政界人士
檢視周泓旭在台的關係網絡，周男在台求學期間熱中政治，光是臉書好友就高達一千四百多人，其中不乏特定政治光譜的知名政界人士。期間也結識了外交部資淺官員，去年周男畢業返回中國後，開始頻繁透過通訊軟體「微信」，假借閒聊，試圖向這位官員刺探我外交情資，進而欲吸收他進入中國情報組織。
周男失風的關鍵，也在於這位機警的年輕外交部官員，因周男上月來台親自接洽，外交官察覺不對勁而提出檢舉，檢調偵蒐後逮人。
據傳，周泓旭二○○九年就讀中國浙江大學時，就曾申請來台至淡江大學財金系當兩個月的交換學生。檢調懷疑，周男疑刻意結交年輕有為的台灣青年，以細水長流、放長線釣大魚方式吸收長久人脈。
周泓旭在臉書無厘頭地說自己就讀淡江大學「談戀愛系」、曾就讀新竹女中、曾在政治大學工作，但皆非事實。
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