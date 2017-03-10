拚回春 衛福部：促進生育、健康樂齡雙管齊下

2017-03-10

促進生育是一帖良方

〔記者林惠琴、陳炳宏／綜合報導〕國內老化指數指標今年二月首度破百，老年人口超過幼年人口，顯示老化情形嚴重，可預見社會支出的照護成本將逐年提高，健保醫療、長照需求均增加，在家戶人數持續減少的情況下，青壯人口的負擔只會不斷加重。衛福部官員認為，促進生育是一帖良方，但先要改善大環境、及民眾價值觀。

老年人口逐年成長，健保給付的醫療費用從二○一二年約四八○四億元，成長至去年約五六八三億元。過去衛福部國民長期照護需要調查曾推估，二○二一年台灣失能人口將達八十九萬人，二○三一年更將達到一百廿萬人；其中，六十五歲以上老年人口，也從六十二萬人提高至九十五萬人，顯然不論健保醫療、長照需求，都會增加。

友善老人環境也要改進

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟表示，現在更要倡導的是健康、樂齡老化，促進長者的社會參與，交通設施、住宅要加強無障礙或通用設施，同時讓長輩可透過志願服務或其他方式貢獻專長，讓人力資源再運用。

簡慧娟認為，高齡化與少子化是一體兩面，若可提高國人生育率，相對可減輕老化社會負擔，這不是光靠補助育兒津貼就可解決的問題，有待企業、教育系統等共同營造友善育兒環境，扭轉年輕世代生育態度。

老人福利推動聯盟日間照顧空間改善顧問、前中原大學建築研究所所長陳政雄則表示，健康的老人只要環境友善，隨時可打牌、唱歌或外出散步，但行動有問題的失能老人，就需要無障礙環境。老年社會在食衣住行育樂的整體環境上，人力服務與無障礙設備的軟硬體設施投資及設計，都需針對高齡人口的需求做改造與改進。