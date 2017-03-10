藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國

2017-03-10

新北地檢署不予證實

〔記者吳亮儀、陳慰慈、張議晨、李欣芳／綜合報導〕降血脂藥品「冠脂妥」上週爆發偽藥事件，至今已確認兩批批號MV503、MK479是偽藥，但數量、流向和來源都未公布。衛福部長陳時中昨在立委逼問下，透露「偽藥的原料藥從中國來的」，但新北地檢署不予證實，強調正追查上下游廠商及偽藥數量、流向等。

食藥署人員表示，目前掌握中國的製藥原料只郵寄給潘男，相關帳冊已交檢調，是否有其他來自中國的原料在台製造偽藥，還在偵辦。

是否還有其他偽藥還在查

出身藥局世家的男子潘立武與潘駿達，涉嫌偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，因兩人供詞反覆、互推罪責，且曾企圖搭機離境，遭法院羈押禁見。至於兩人是否也涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，以及降血脂的力清之、維妥力與降血糖的佳糖維三藥品，是否也有偽藥流通，均由檢調專案小組追查中。

陳時中昨強調，為防堵通路的偽藥漏洞，研擬中的「藥品追溯追蹤」制度會加快腳步，趕在今年底前實施。

立委林淑芬昨質詢時痛批，藥廠的經銷商鋪貨時被混入偽藥，阿斯特捷利康藥廠自主通報後，食藥署就很難用《藥事法》追究責任，之前也發生過學名藥廠產品有偽藥，也是自主通報政府後就沒有刑責，這是法規大漏洞，應儘快修補，要求生產藥廠更多的自主管理責任。

民眾更換「冠脂妥」昨起開放，北市衛生局食品藥物管理處處長王明理指出，民眾若對持有的「冠脂妥」有疑慮，可在三月十八日前至原購買醫療處所換藥，切勿自行停藥。

行政院長林全昨天表示，目前所有藥品溯源及流向管理、藥廠生產品質管控、醫療院所用藥查核，以及偽藥通報與回收的標準作業程序等各種管理機制，應該全面檢討，建立完善制度。