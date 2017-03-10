藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
2017-03-10
新北地檢署不予證實
〔記者吳亮儀、陳慰慈、張議晨、李欣芳／綜合報導〕降血脂藥品「冠脂妥」上週爆發偽藥事件，至今已確認兩批批號MV503、MK479是偽藥，但數量、流向和來源都未公布。衛福部長陳時中昨在立委逼問下，透露「偽藥的原料藥從中國來的」，但新北地檢署不予證實，強調正追查上下游廠商及偽藥數量、流向等。
食藥署人員表示，目前掌握中國的製藥原料只郵寄給潘男，相關帳冊已交檢調，是否有其他來自中國的原料在台製造偽藥，還在偵辦。
是否還有其他偽藥還在查
出身藥局世家的男子潘立武與潘駿達，涉嫌偽製批號MV503的降血脂藥物「冠脂妥」，因兩人供詞反覆、互推罪責，且曾企圖搭機離境，遭法院羈押禁見。至於兩人是否也涉嫌製造批號MK479的「冠脂妥」偽藥，以及降血脂的力清之、維妥力與降血糖的佳糖維三藥品，是否也有偽藥流通，均由檢調專案小組追查中。
陳時中昨強調，為防堵通路的偽藥漏洞，研擬中的「藥品追溯追蹤」制度會加快腳步，趕在今年底前實施。
立委林淑芬昨質詢時痛批，藥廠的經銷商鋪貨時被混入偽藥，阿斯特捷利康藥廠自主通報後，食藥署就很難用《藥事法》追究責任，之前也發生過學名藥廠產品有偽藥，也是自主通報政府後就沒有刑責，這是法規大漏洞，應儘快修補，要求生產藥廠更多的自主管理責任。
民眾更換「冠脂妥」昨起開放，北市衛生局食品藥物管理處處長王明理指出，民眾若對持有的「冠脂妥」有疑慮，可在三月十八日前至原購買醫療處所換藥，切勿自行停藥。
行政院長林全昨天表示，目前所有藥品溯源及流向管理、藥廠生產品質管控、醫療院所用藥查核，以及偽藥通報與回收的標準作業程序等各種管理機制，應該全面檢討，建立完善制度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 洪尚秀勇攜小三金敏喜 13日合體打片
- 中正紀念堂轉型 鄭麗君：交社會討論
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
- 北台2成新建案 至少讓利15%換成交
- 太極門逃漏稅案 掌門敗訴 弟子持牌抗議
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 樂陞股東會將延期5週
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 春節曠職 台鐵331人記過 無人免職
- 大園鬧區無YouBike站 議員爭取
- 搶匪扮警察直闖南非機場 搶走4.8億現金
- 《反重啟焚化廠》台東環盟 倡廣設零垃圾中心
- 宜科淪蚊子園區 計畫引進龍頭公司
- 美油價跌至50美元以下 3個月來首見
- 高雄320起 一階限水
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 吳翔震代言休閒鞋 操刀兼設計師
- 加國男趁睡「嘿咻」 女友怒告性侵成立
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
- 預告日AV女優來台賣淫 色情業嗆警「絕對抓不到」
- 機捷營運一週 國光掉六成運量
- 總統文物管理 將分類分級、汰劣留優
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 《春夏秀場彩妝趨勢4》亮點，指尖藝術!
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
- WBC經典賽台灣隊遭淘汰 孫協志轟陷地獄輪迴
- 瓜地馬拉庇護所遭縱火 30死
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- AllSaints旗艦店 全系列誘客
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分