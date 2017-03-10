走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
2017-03-10
〔記者林彥彤／台北報導〕面對蓮霧農民間的黑糖芭比之戰，農試所表示，授權機制是希望避免我國技術外流及維持農產品的競爭力，若有農民違法搶種，待上市後就可追查，必要時不排除訴求法律途徑。
農試所鳳山分所所長陳甘澍說明，過去諸如台農二號木瓜、台農一號百香果等，創造產值高達三、四十億台幣，政府曾無償授權開放給農民，但廣為人知的「金鑽」鳳梨苗，就曾被中國學去，才會針對不同品種評估有條件授權。
陳甘澍表示，農試所研發的品種，會依照其特性分成「專屬授權」及「非專屬授權」，前者僅能授權給一個單位，後者授權對象不限，「黑糖芭比」就屬有收授權金的「非專屬授權」，付費農民可得到栽種該品種的技術與種苗。
農試所所長陳駿季說，「黑糖芭比」的授權金較其他農產品稍高，因此，農民只要一發現被偷接，就會主動向農試所通報；等蓮霧陸續上市後，買賣交易必有紀錄，就可追查出違法農民，必要時不排除走法律途徑。
陳駿季補充，「黑糖芭比」是「非專屬授權」，只要農民願意支付授權金，隨時可與各地農試所簽約。
3年內偷接芽 種到300公頃 農試所︰不太可能
陳駿季澄清，「黑糖芭比」實際上授權的僅有卅公頃，目前授權三年、已生成將可採收僅有六公頃。據了解，被偷接的應僅有一、兩個芽，一個芽無法種到一分地、一年才會再長出十個芽，三年內要偷接芽擴種到三百多公頃，不太可能，恐有許多不是真品。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 洪尚秀勇攜小三金敏喜 13日合體打片
- 中正紀念堂轉型 鄭麗君：交社會討論
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
- 北台2成新建案 至少讓利15%換成交
- 太極門逃漏稅案 掌門敗訴 弟子持牌抗議
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 樂陞股東會將延期5週
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 春節曠職 台鐵331人記過 無人免職
- 大園鬧區無YouBike站 議員爭取
- 搶匪扮警察直闖南非機場 搶走4.8億現金
- 《反重啟焚化廠》台東環盟 倡廣設零垃圾中心
- 宜科淪蚊子園區 計畫引進龍頭公司
- 美油價跌至50美元以下 3個月來首見
- 高雄320起 一階限水
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 雲林家暴案下降 老人受虐增加
- 楊麗菁玩命深潛 與鯊共舞
- 吳翔震代言休閒鞋 操刀兼設計師
- 加國男趁睡「嘿咻」 女友怒告性侵成立
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
- 預告日AV女優來台賣淫 色情業嗆警「絕對抓不到」
- 機捷營運一週 國光掉六成運量
- 總統文物管理 將分類分級、汰劣留優
- 墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 《春夏秀場彩妝趨勢4》亮點，指尖藝術!
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
- WBC經典賽台灣隊遭淘汰 孫協志轟陷地獄輪迴
- 瓜地馬拉庇護所遭縱火 30死
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- AllSaints旗艦店 全系列誘客
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分