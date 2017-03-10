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走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流

2017-03-10

〔記者林彥彤／台北報導〕面對蓮霧農民間的黑糖芭比之戰，農試所表示，授權機制是希望避免我國技術外流及維持農產品的競爭力，若有農民違法搶種，待上市後就可追查，必要時不排除訴求法律途徑。

農試所鳳山分所所長陳甘澍說明，過去諸如台農二號木瓜、台農一號百香果等，創造產值高達三、四十億台幣，政府曾無償授權開放給農民，但廣為人知的「金鑽」鳳梨苗，就曾被中國學去，才會針對不同品種評估有條件授權。

陳甘澍表示，農試所研發的品種，會依照其特性分成「專屬授權」及「非專屬授權」，前者僅能授權給一個單位，後者授權對象不限，「黑糖芭比」就屬有收授權金的「非專屬授權」，付費農民可得到栽種該品種的技術與種苗。

農試所所長陳駿季說，「黑糖芭比」的授權金較其他農產品稍高，因此，農民只要一發現被偷接，就會主動向農試所通報；等蓮霧陸續上市後，買賣交易必有紀錄，就可追查出違法農民，必要時不排除走法律途徑。

陳駿季補充，「黑糖芭比」是「非專屬授權」，只要農民願意支付授權金，隨時可與各地農試所簽約。

3年內偷接芽 種到300公頃 農試所︰不太可能

陳駿季澄清，「黑糖芭比」實際上授權的僅有卅公頃，目前授權三年、已生成將可採收僅有六公頃。據了解，被偷接的應僅有一、兩個芽，一個芽無法種到一分地、一年才會再長出十個芽，三年內要偷接芽擴種到三百多公頃，不太可能，恐有許多不是真品。

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  • 「黑糖芭比」產地價格就很高。（資料照，記者陳文嬋攝）

    「黑糖芭比」產地價格就很高。（資料照，記者陳文嬋攝）

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