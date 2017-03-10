勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光

2017-03-10

假檢取走460萬元、提款卡

〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市大安區開牛肉麵店逾半世紀的林姓阿嬤，勤儉節省，存了上千萬元，卻不幸接獲詐騙集團「假檢警」電話，阿嬤交出四百六十萬元現金及提款卡，車手一個月內持卡瘋狂盜領五百一十八次，總計得手一千六百廿七萬元，幾乎詐光她積蓄；警方前天逮五名車手，但贓款已繳上線，不知去向，讓警方氣得大罵：「真夭壽！」

警方調查，七十歲的林姓阿嬤與丈夫開牛肉麵店已五十三年，夫妻勤儉，憑著賣麵拉拔兒女長大，並存下千餘萬元積蓄；沒想到去年十二月廿三日，阿嬤在家接到「檢察官」電話，騙稱她的帳戶涉洗錢案，還說她積欠健保費，叫她交出存款供保管。

車手一個月內 盜領518次

阿嬤半信半疑，詐騙集團叫她去住家附近便利商店接收傳真，她收到偽造的傳票與強制執行書，就此信以為真。她依指示，今年一月初與「檢察官」約在台北市南昌公園，奉上六十萬元，不久再陸續面交，截至一月十六日，共面交六次，被騙走四百六十萬元現金與存摺、提款卡。

詐騙集團將阿嬤的提款卡交給車手劉少宇（廿歲）、張智俞（十九歲）、彭歆煥（廿一歲）、黃宇彤（廿五歲）、陳治程（廿歲），五人從今年一月九日到二月十日期間，在桃園一帶便利商店、銀行提款機連續盜領，提走一千一百六十七萬餘元。

上月初女兒發現她神情焦慮、面露愁容，追問才知她被騙，上月十六日帶她報案，但阿嬤已被詐騙集團洗腦，堅信詐騙集團才是正牌檢察官，警員是假貨，直到警方以案例說明，她才醒悟。

賣10萬碗麵 也賺不回…

警方前天到桃園市逮捕五名車手，查獲十一支行騙用手機等證物，但五嫌身上只剩一萬餘元犯案酬勞；據悉，車手每次盜領可獲兩千至三千元酬勞，餘款須繳給上線，已不知去向。

因五嫌不願透露上線，阿嬤的畢生積蓄恐難追回，若以每碗麵賣一百三十元估算，即使不計成本賣十萬碗，也賺不回一千六百萬元。