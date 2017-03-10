中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
2017-03-10
〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，爭取東南亞僑生來台就讀，但卻面臨中國競爭的嚴峻情勢，僑委會委員長吳新興昨表示，中國在東南亞撒下鈔票與銀子，提供的獎學金出手越來越重，「我們壓力是越來越大」。
行政院長林全昨在院會聽取教育部及僑委會報告新南向政策的人才培育計畫及政策執行成果。林全期許僑委會，在招收僑生方面更積極推動，並適時提供僑務人脈協助各部會推動新南向工作。
面對中國出重手爭取東南亞僑生，吳新興認為，台灣生活便利、台灣人民友好及高等教育物美價廉，是吸引僑生的原因。台灣也在努力，希望把教育質感提升，保持領先中國大陸。
教育部長潘文忠表示，新南向政策透過學術聯盟的方式，與當地學校和企業連結，可協助學生到當地企業見習。
教育部昨在報告中說，「教育新南向」計畫有三大目標，包括「提供優質教育產業、專業人才雙向培育」、「擴大雙邊人才交流」與「擴展雙邊教育合作平台」，教育部今年編列十億元相關預算，預計今年到一○九年新南向國家來台學生人數，每年成長率廿％，一○八學年度達五．八萬人。
僑委會則成立高職僑生建教專班、海外青年技術訓練班等，並簡化僑生來台升學規定，積極媒合僑生就業，三月十四日及四月十五日分在中區及北區辦理「東南亞僑台商攬才博覽會」，邀請逾百家廠商，提供逾一八○○個職缺。
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