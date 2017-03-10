再批張志軍威嚇》陸委會籲中國 君子相交以和為貴
2017-03-10
〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦主任張志軍稱「台獨之路走到盡頭就是統一」的恫嚇言論，被認為是訴諸「武統」，我政府高層連日嚴正回應此舉無助於兩岸關係之穩定，陸委會昨並繼續表示，「國台辦負責人」的說法是威嚇、不適當，北京也不該把台灣內部事務無限上綱為台獨，呼籲「君子相交，以和為貴」。
陸委會昨舉行例行記者會，針對張志軍近期的言論和我方匿名高層透過媒體的強硬回應，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，對於相關報導沒有評論，但國台辦負責人的威嚇說法並不適當，陸方罕見的強硬論點，會造成台灣社會的負面觀感，嚴重傷害台灣人民情感。
我頻釋善意 不該受此威脅
邱垂正說，台灣的民主尊嚴及民眾福祉，是政府推動政策的核心，政府致力推動兩岸關係和平穩定的政策堅定而一貫，近十個月來，多次向對岸釋出最大善意，對維繫雙方良性互動關係，採取言行一致與負責任的態度，相信各界有目共睹，「我們不認為應該受到這樣的指責與威脅」。
邱垂正指出，當前因兩岸制度的差異，整體情勢的發展使雙方交流互動出現變化，兩岸應冷靜思考、務實面對，並運用智慧克服難題，兩岸關係需雙方共同呵護，進行管控分歧、避免誤導、誤解、誤判台海情勢發展，是雙方當前共同努力的目標。
邱垂正強調，在此一複雜敏感的時刻，北京方面不需要將台灣內部事務與作為無限上綱，認為是「台獨」；更不需要一再採取威嚇性的作法與言論，傷害台灣人民情感及造成國際社會的質疑，無助於兩岸關係的正向發展。
邱垂正說，現階段兩岸欠缺互信是事實，為了增加兩岸互信，雙方務實溝通是必要的，透過溝通對話才會化解分歧，進而求同存異，有了這過程，兩岸才有達到「心靈契合」的可能，為了兩岸人民的福祉，以及兩岸關係的和平穩定，呼籲兩岸「君子相交、以和為貴」。
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